Al menos 32 heridos, cuatro en estado crítico, al chocar un autobús contra la fachada de un edificio en Lleida

Al menos 15 heridos, cuatro en estado crítico, al chocar un autobús contra la fachada de un edificio en Lleida

Los detalles El autocar urbano ha colisionado sobre las 07:15 horas por causas que se desconocen contra la fachada del número 11 de la Rambla Ferran de Lleida.

Un accidente en Lleida ha dejado al menos 15 personas heridas cuando un autocar urbano chocó contra la fachada de un edificio en la Rambla Ferran. El incidente ocurrió a las 07:15 horas por causas aún desconocidas. Según el Sistema d'Emergències Mèdiques de la Generalitat, 35 personas están siendo atendidas, de las cuales cuatro se encuentran en estado crítico y seis en estado menos grave. Todos los heridos fueron trasladados al hospital Arnau de Vilanova. En el lugar del accidente trabajan 11 dotaciones de bomberos y el plan de emergencia Procicat ha sido activado en fase de alerta.

Al menos 32 personas han resultado heridas de diversa consideración a primeras horas de este miércoles en un accidente en Lleida, cuando un autocar con pasajeros ha chocado contra la fachada de un edificio.

El autocar urbano ha colisionado sobre las 07:15 horas por causas que se desconocen contra la fachada del número 11 de la Rambla Ferran de Lleida, han informado los Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

Según el Sistema d'Emergències Mèdiques de la Generalitat, se está atendiendo y valorando a 43 personas. Cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico y siete de los afectados están en estado menos grave. Todos ellos han sido trasladados al hospital Arnau de Vilanova.

14 dotaciones de los bomberos se encuentran en el lugar del siniestro y los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) están atendiendo a una quincena de heridos.

Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan de emergencia Procicat.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrito un mensaje en su cuenta de X en el que traslada su "apoyo a los afectados y a sus familiares".

"Acabo de hablar con el alcalde Fèlix Larrosa para conocer las últimas informaciones sobre el accidente de un autocar en Lleida. Deseo una rápida recuperación a todas las personas heridas. Todo el apoyo a los afectados y a sus familiares. Mi agradecimiento a los equipos de emergencia que están trabajando allí", afirma.

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