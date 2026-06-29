"No quiero es acabar mi carrera..."
Marc Márquez vuelve a hablar de Valentino Rossi: "No me va a cambiar la vida"
El eneacampeón del mundo ha afirmado que alzar su décima corona y superar al italiano no es su prioridad en este momento.
Durante una extensa entrevista en 'DAZN' en la que además de alabar el fichaje de Pedro Acosta, ha desvelado que 'coqueteó' con Honda en invierno, Marc Márquez ha hablado sobre su lesión.
Y es que su recuperación fue el gran condicionante de su renovación: "Veía que el brazo me hacía cosas raras, tenía fallos inesperados, hormigueos… Me decía: así no puedo continuar. No veía posible seguir dos años más, ni mental ni físicamente".
Eso sí, Marc destaca la actitud de Ducati: "Me dieron todo el tiempo del mundo. Yo tenía que ver cómo reaccionaba mi cuerpo cuando empezara a ir en moto".
Incluso cuando la retirada se pasó por su cabeza: "Llegó un punto en el que les dije que, si seguía así, no podía continuar. Fue entonces cuando decidí hacerme la última operación, después de Le Mans. Estas últimas carreras me han ayudado a poder hacerlo oficial".
Ahora, casi recuperado de su doble intervención, Márquez quiere volver a disfrutar en una moto y no considera que sumar su décimo título y superar a Valentino Rossi sea un gran aliciente.
"Un título más o un título menos no me va a cambiar la vida. Estoy aquí porque quiero seguir disfrutando de las motos. Lo que no quiero es acabar mi carrera deportiva quemado de MotoGP", ha explicado.
"Ha habido veces en las que pensaba que no quería entrar en un paddock porque lo asociaba al dolor. Quiero terminar disfrutando para seguir vinculado a este mundo cuando me retire", ha zanjado.