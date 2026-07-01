Un extenista revela cuál es el objetivo de Carlos Alcaraz tras su lesión

Jim Courier, extenista estadounidense, junto a John Isner, ha asegurado que el plan a seguir por parte del tenista español sería llegar en condiciones óptimas para disputar el próximo Grand Slam.

Carlos Alcaraz continúa acelerando su regreso a las pistas de tenis, dos meses después de su dolorosa lesión en la muñeca derecha sufrida durante el Conde de Godó. Desde entonces, el murciano ha estado recuperándose poco a poco, y ya ha comenzado a entrenar en pista cubierta.

Aunque por el momento se desconoce cuándo regresará, Carlos ya está fortaleciendo el brazo izquierdo, mientras se rehabilita la muñeca afectada. A pesar de no saber en qué torneo regresará, una leyenda del tenis ha señalado cuál es el objetivo del tenista español una vez esté completamente recuperado.

"Hay que aplaudir la cautela, especialmente tratándose de alguien como Carlos. Sabemos la carrera que puede llegar a tener si sigue por este camino. Ya ha ganado siete Grand Slams y ha conseguido prácticamente todo lo que uno podría imaginar a su edad", ha comentado Jim Courier, extenista estadounidense, en 'Tennis Channel'.

A su vez, Courier ha destacado la dificultad que supone para un deportista el estar tanto tiempo sin competir y no forzar su vuelta. "Tiene que ser durísimo para él porque, incluso al 80%, probablemente piense que puede salir a la pista y ganar a casi cualquiera. Pero creo que está pensando a largo plazo y eso es exactamente lo que debe hacer", explica el norteamericano.

Por último, Courier, junto a otro extenista como John Isner, ha señalado que el plan de Alcaraz sería "llegar en condiciones al US Open", próximo Grand Slam en disputarse en el próximo mes de septiembre.

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