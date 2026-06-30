El PP y el fantasma del pucherazo: de las acusaciones de "ingeniería electoral" de Feijóo a los bulos sobre el voto por correo

Sí, pero... Feijóo asegura que no habla de pucherazo, a pesar de sus críticas y cuestionamientos constantes al sistema electoral.

La política española vive días convulsos por la 'ley de nietos' y la propuesta de Vox de restringir el voto por correo a los españoles en el extranjero. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, acusa al presidente Sánchez de manipulación electoral, pese a haber defendido anteriormente la nacionalidad automática para descendientes de emigrantes. Esta contradicción genera críticas sobre su coherencia. Además, el debate se extiende al voto por correo, donde Feijóo y otros líderes del PP, como Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar, han insinuado posibles fraudes sin pruebas, cuestionando la integridad del sistema democrático y generando desconfianza en procesos electorales.

La 'ley de nietos' y la petición de Vox de privar del voto por correo a los españoles residentes en el extranjero están revolucionando estos días la política. En medio del debate, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno de fabricar "dos millones y medio de votantes", a pesar de que en 2006 él mismo pidió que se concediese automáticamente la nacionalidad a los descendientes de emigrantes gallegos que nacieron en el extranjero.

El 'popular' califica la medida de "ingeniería electoral" de Sánchez y niega estar hablando de "pucherazo" electoral. No obstante, es una nueva forma de poner en duda la democracia que recupera, aunque sea de forma indirecta, un fantasma del pucherazo repleto de incoherencias.

La primera es que Feijóo se fue a Argentina o a Uruguay a defender la 'ley de nietos' que ahora le parece una triquiñuela electoral. "El compromiso que tenemos es muy claro, que es hacer una ley específica para que recuperen la nacionalidad los nacidos de españoles", dijo entonces. Su contradicción en este tema es evidente, ya que ahora acusa a Sánchez de estar manipulando el censo.

Dudas sobre el voto por correo

El fantasma del pucherazo sobrevuela ahora sobre la ley de nietos, pero ya lleva kilómetros de vuelo. También pasó por encima de las oficinas de correos cuando de repente les dio por poner en duda el voto postal, exigiendo una obviedad para sembrar dudas sobre el voto por correo en las últimas generales.

"Pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan esos votos antes de que venza el plazo", dijo en un mitin. El PP cuestionó también a Indra, la empresa que traslada los datos y que lleva décadas haciéndolo.

Intervención de Ayuso y Aznar

A todos los bulos de posibles pucherazos, se suma Isabel Díaz Ayuso, que ha llegado a enviar una carta alertando de posibles pucherazos. "No olvidamos las sombras que han rodeado procesos anteriores, con escándalos de manipulación de voto por correo (...) o los procesos de regulación masiva", reza el escrito.

Otro líder del PP que se une a los bulos sin pruebas es el expresidente José María Aznar, que directamente ha acusado a Pedro Sánchez de poder manipular las elecciones. "¿Por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?", ha planteado.

Bulos peligrosos que ponen en duda las reglas democráticas y que, cabe destacar, desaparecen cuando el PP gana las elecciones.

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