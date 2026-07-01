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Terremotos en Venezuela

"Venía envuelto en sus sabanas": improvisan una morgue en el puerto de La Guaira para acoger miles de cadáveres tras los terremotos

Los detalles Los terremotos en Venezuela han dejado cerca de 2.000 muertos y más de 10.500 heridos. Seis días después todavía se sigue buscando a los desaparecidos, pero la esperanza se va desvaneciendo conforme pasan las horas.

La Guaira, "zona cero del desastre": improvisan una morgue en el puerto para acoger miles de cadáveres La Guaira, "zona cero del desastre": improvisan una morgue en el puerto para acoger miles de cadáveresAgencia AP
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Las horas pasan en Venezuela y la esperanza de encontrar a supervivientes entre los escombros va menguando. Mientras siguen los trabajos de búsqueda y se trata a los heridos a los que se ha conseguido rescatar, el puerto de La Guaira se ha convertido en una morgue improvisada, con decenas de ataúdes apilados y cuerpos de víctimas de los terremotos llegando poco a poco.

En el Cementerio del Este de Caracas, uno de los más grandes de la ciudad capital, se ha recibido a cientos de personas durante los últimos seis días. "En una capilla hemos metido hasta seis personas porque eran miembros de una misma familia", asegura a la agencia EFE un trabajador del cementerio.

Este cementerio, donde también funciona un crematorio con cuatro hornos, es privado y está trabajando al máximo de su capacidad, aunque desde este martes la cantidad de cuerpos recibidos ha disminuido. "El jueves fueron casi 60, el viernes casi 100, el sábado y domingo como 70, el lunes 50 y martes 50, la mayoría para cremación. Hoy van 18. Las cavas están full (llenas) y hay gente que te dice: "Te dejo aquí a mi hijo, voy a buscar el otro, voy a seguir sacando escombros", asegura este trabajador, que añade que "hay muchos niños menores de 15 años".

Los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela dejan más de 1.943 muertos y más de 10.500 heridos. Los familiares mantienen la esperanza, pero médicos, rescatistas y militares venezolanos dicen que las posibilidades son cada vez menores. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, trasladó que 6.461 personas han sido rescatadas y que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares.

Después del doble terremoto, cientos de personas se volcaron a llevar por su propia cuenta los cuerpos de sus familiares fallecidos a la principal morgue de Caracas en Bello Monte. "Cuando yo llegué aquí en la mañana como a las 8:30 que llegamos, esto estaba abarrotado de personas, no cabía un alma y las personas llegaban con camiones, carros (...) a traer cuerpos", asegura una vendedora de golosinas a EFE, que asegura que los cuerpos llegaban "envueltos en sábanas" o con cualquier otra tela que tuviese la gente a la mano.

"Uno de los días impactantes fue para mi que llegando aquí estaba cruzando la calle y un señor venía con un cuerpo en la moto, el parrillero -el copiloto- venía con un cuerpo en las piernas y eso fue demasiado impactante, venía envuelto en sus sabanas", añadió.

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