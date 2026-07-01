"Venía envuelto en sus sabanas": improvisan una morgue en el puerto de La Guaira para acoger miles de cadáveres tras los terremotos

Los detalles Los terremotos en Venezuela han dejado cerca de 2.000 muertos y más de 10.500 heridos. Seis días después todavía se sigue buscando a los desaparecidos, pero la esperanza se va desvaneciendo conforme pasan las horas.

En Venezuela, la búsqueda de supervivientes entre los escombros tras los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se vuelve cada vez más desesperada. El puerto de La Guaira se ha transformado en una morgue improvisada, mientras el Cementerio del Este de Caracas opera a su máxima capacidad, recibiendo cientos de cuerpos para cremación. En total, los terremotos han dejado más de 1.943 muertos y 10.500 heridos. A pesar de que 6.461 personas han sido rescatadas, las posibilidades de encontrar más sobrevivientes disminuyen. En Caracas, la morgue de Bello Monte se ha visto abarrotada de personas llevando los cuerpos de sus seres queridos.

Las horas pasan en Venezuela y la esperanza de encontrar a supervivientes entre los escombros va menguando. Mientras siguen los trabajos de búsqueda y se trata a los heridos a los que se ha conseguido rescatar, el puerto de La Guaira se ha convertido en una morgue improvisada, con decenas de ataúdes apilados y cuerpos de víctimas de los terremotos llegando poco a poco.

En el Cementerio del Este de Caracas, uno de los más grandes de la ciudad capital, se ha recibido a cientos de personas durante los últimos seis días. "En una capilla hemos metido hasta seis personas porque eran miembros de una misma familia", asegura a la agencia EFE un trabajador del cementerio.

Este cementerio, donde también funciona un crematorio con cuatro hornos, es privado y está trabajando al máximo de su capacidad, aunque desde este martes la cantidad de cuerpos recibidos ha disminuido. "El jueves fueron casi 60, el viernes casi 100, el sábado y domingo como 70, el lunes 50 y martes 50, la mayoría para cremación. Hoy van 18. Las cavas están full (llenas) y hay gente que te dice: "Te dejo aquí a mi hijo, voy a buscar el otro, voy a seguir sacando escombros", asegura este trabajador, que añade que "hay muchos niños menores de 15 años".

Los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela dejan más de 1.943 muertos y más de 10.500 heridos. Los familiares mantienen la esperanza, pero médicos, rescatistas y militares venezolanos dicen que las posibilidades son cada vez menores. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, trasladó que 6.461 personas han sido rescatadas y que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares.

Después del doble terremoto, cientos de personas se volcaron a llevar por su propia cuenta los cuerpos de sus familiares fallecidos a la principal morgue de Caracas en Bello Monte. "Cuando yo llegué aquí en la mañana como a las 8:30 que llegamos, esto estaba abarrotado de personas, no cabía un alma y las personas llegaban con camiones, carros (...) a traer cuerpos", asegura una vendedora de golosinas a EFE, que asegura que los cuerpos llegaban "envueltos en sábanas" o con cualquier otra tela que tuviese la gente a la mano.

"Uno de los días impactantes fue para mi que llegando aquí estaba cruzando la calle y un señor venía con un cuerpo en la moto, el parrillero -el copiloto- venía con un cuerpo en las piernas y eso fue demasiado impactante, venía envuelto en sus sabanas", añadió.

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