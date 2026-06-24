"¡Es la obra maestra de Marc que estábamos esperando!": Ducati se rinde ante Márquez

Las palabras de Ducati tras la renovación de Marc Márquez: "No solo es un talento excepcional"

El director general de Ducati, Gigi Dall'Igna, ha destacado la "sagacia, estrategia y el ritmo" del eneacampeón del mundo.

En el clásico análisis que publica en 'LinkedIn' tras cada Gran Premio, Gigi Dall'Igna se ha deshecho en elogios hacia Marc Márquez después de su segunda victoria consecutiva tras la doble operación a la que se sometió hace poco más de un mes.

El director general de Ducati ha destacado la actitud del piloto de Cervera en República Checa y la gestión de carrera.

"Márquez triunfó con sagacia, estrategia y el ritmo de quien sabe bien cuándo y cómo manejar la carrera, esperando el momento adecuado para lanzar el golpe decisivo", ha arrancado.

Para Gigi, Marc completó "una prueba de fuerza durante la cual se impuso con una autoridad que no tiene igual".

"¡Es la obra maestra de Marc que estábamos esperando! Sí, era importante ganar de nuevo, y ganar aquí mismo, en un circuito completo y exigente, que lo puso a prueba físicamente y confirmó nuestro buen progreso en la configuración de la moto", ha zanjado.