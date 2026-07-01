El fantasma del fraude electoral: PP y Vox entran en una batalla para ver quién mete más miedo de cara a las elecciones

Los detalles Para criticar la 'ley de nietos' los de Feijóo agitan la idea de fraude electoral en un discurso muy similar al de Vox, quienes han pedido suspender el voto por correo por "pucherazo".

El expresidente José María Aznar ha intensificado la confrontación entre PP y Vox, advirtiendo sobre la supervivencia del sistema en las próximas elecciones y pidiendo a Feijóo lograr una mayoría nacional. El PP, que antes apoyó la 'ley de nietos', ahora la critica, sugiriendo fraude electoral, lo que ha sido reprobado por el Gobierno. Ministros como Óscar Puente y Félix Bolaños acusan al PP y Vox de cuestionar el sistema electoral, calificando sus tácticas de ultraderechistas. Vox propone ilegalmente suspender el voto por correo, lo que ha sido criticado por figuras como Pablo Bustinduy y Esperanza Aguirre. Mientras tanto, el PP intenta matizar su posición sobre la ley.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha entrado este miércoles en esa batalla entre PP y Vox por ver quién mete más miedo de cara a las próximas elecciones. Aznar ha vuelto a tirar de ese lenguaje apocalíptico, dice que nos jugamos la supervivencia de nuestro sistema y le ha marcado a Feijóo el camino: tiene que conseguir una mayoría nacional, justo cuando en el PP intentan justificar su volantazo sobre la 'ley de nietos'. Una ley que apoyaron en su día en el Congreso pero que ahora critican, agitando el fantasma del fraude electoral.

Ante esto, el Gobierno acusa al PP y a Vox de poner en duda el sistema electoral. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado la "política de señuelo" del PP con la que la derecha pretende "sembrar miedo y sembrar dudas".

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que se trata de una "técnica ultraderechista" con la que intentan "sembrar dudas sobre un proceso electoral".

Porque para criticar la 'ley de nietos' los de Feijóo agitan la idea de fraude. "Estamos denunciando que hay ingeniería electoral con la 'ley de nietos', que se hace de forma unilateral por parte del Gobierno, que se amplía el número de personas que tiene derecho a un pasaporte mediante a una instrucción de un ministerio, no por ley", ha señalado el líder del PP.

El resto de barones han seguido con la misma línea de su líder, tildando la medida de "pura arquitectura" o "utensilios y artilugios". En un discurso muy similar al de Vox. El portavoz económico de Vox en el Congreso, José M. Figaredo, llegó a asegurar que es una "alteración brutal del censo".

Aunque los de Abascal van más lejos y piden que los españoles en el extranjero no puedan votar por correo. "Es un auténtico pucherazo y un golpe de Estado en diferido", ha asegurado Figaredo, quien se ha pedido que "se suspenda el voto por correo".

Una propuesta abiertamente ilegal que ha criticado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha señalado que, de esta manera, quieren "quitarle el derecho al voto a personas con nacionalidad española". Incluso lo ha dicho la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre que, al ser preguntada este miércoles sobre este tema, se ha preguntado "¿cómo vamos a suspender el voto por correo?".

Pero Aznar lanza la idea de una democracia en juego en las próximas elecciones. "No nos jugamos un cambio de Gobierno sino un cambio de sistema", ha asegurado este miércoles. Un cuestionamiento del sistema que a Bolaños le recuerda el asalto al Capitolio en 2021. "Solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales", ha señalado.

Mientras, el PP intenta ahora matizar su oposición a la 'ley de nietos'. Dicen estar a favor de la ley y que "aquellas personas que tuvieron que exiliarse, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española", pero aseguran que están en contra de una instrucción del Gobierno según la cual "cualquiera puede recuperar la nacionalidad".

El matiz sería el por qué se exiliaron. "¿Son ellos quiénes mandan y deciden quién es o no español?", se ha preguntado Bustinduy. De esta manera, el Gobierno tacha al PP de incoherente.

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