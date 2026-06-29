¿Se llevarán bien Marc Márquez y Pedro Acosta en Ducati?: "Uno es murciano y el otro catalán..."

El vigente campeón del mundo de MotoGP tiene claro que 'El Tiburón de Mazarrón' hubiera sido el primer piloto a por el que hubiera ido de ser jefe de equipo.

"En algo nos tenemos que parecer"

Marc Márquez y Pedro Acosta formarán pareja en Ducati al menos hasta 2028. El equipo italiano juntará a dos pilotos españoles y muchos se preguntan cómo será la convivencia entre la leyenda y el joven con más potencial de la parrilla.

Sobre su fichaje le han preguntado al ilerdense en 'DAZN' y este no ha ocultado que si él fuera jefe de equipo también se hubiera lanzado a por el murciano.

"Pedro Acosta es uno de los pilotos que había en el mercado, sino el que más, de los más buscados. Ducati ahí ha hecho un movimiento. Yo si hubiera sido team manager, primero voy a buscar a Pedro Acosta y luego al siguiente sea Marc Márquez o el otro", ha señalado.

De hecho, el propio '93' reconoce que los italianos necesitaban sabia nueva y cierta seguridad a corto plazo debido a su delicado estado físico.

"Tengo a Marc Márquez ahí con un brazo y medio. Voy a buscar al joven, talentoso, que pone la garra y fresco físicamente, si miro por el equipo", ha explicado.

"Evidentemente, creo que será uno de los pilotos que va a marcar una época. Ahora, teniendo la moto del año que viene, pero ya tendremos tiempo de hablar", ha añadido.

¿Cómo se llevarán? Marc afirma que no habrá problema: "Uno es murciano y el otro catalán, pero los dos españoles. Entonces, en algo nos tenemos que parecer".