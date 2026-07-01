'Recado' del padre de Carlos Sainz a Williams: "Con lo que tiene no puede hacer más"

El veterano piloto de rally ha salido en defensa de su hijo y el rendimiento que está demostrando en pista, a pesar de los numerosos problemas e inconvenientes que atraviesan los británicos.

Carlos Sainz no está atravesando una sencilla etapa en su segundo año con Williams. El piloto español apenas ha conseguido resultados debido a las dificultades y problemas que sufre la escudería británica, y muchos son los que apuntan a que debería cambiar de equipo.

La última persona en hablar acerca de Sainz y el rendimiento de los británicos ha sido el propio padre del piloto. En concreto, Carlos Sainz padre ha recalcado la "filosofía de vida" que emplea su hijo y debe continuar empleando durante su carrera.

"La filosofía de vida tiene que ser la de no bajar los brazos. Es lo que está haciendo Carlos, no ha bajado los brazos aunque esté peleando por la parte trasera", ha señalado el veterano piloto de rally, en declaraciones recogidas por 'Marca'. Además, ha reiterado el gran trabajo que está realizando su hijo, lanzando un recado a Williams.

"Yo creo que está completando un año fantástico porque con lo que tiene no puede hacer más. Es tanta la diferencia... Está claro que van a mejorar, pero el ritmo de evolución tiene que ser tan espectacular que... será para poder estar luchando por entrar en una Q2, pero poco más", añade Sainz.

Por último, Sainz padre ha reflexionado acerca de las dificultades que están afrontando en Williams con el cambio de reglamento, a pesar de su arduo trabajo por tener un coche competitivo: "Es un año de cambio de reglamentación, donde ha habido muchas sorpresas y donde Williams no está donde quiere estar".

"Esperemos que poco a poco Williams y toda la parrilla se vayan agrupando para que el espectáculo sea mejor y que el primero no doble al séptimo, como pasó en Montmeló", concluye el piloto español.

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