Oficial: Jorge Martín deja Aprilia y firma con Yamaha por dos temporadas

El campeón del mundo se incorpora al equipo japonés para 2027 y 2028 junto a Ai Ogura, dejando atrás una tensa relación con los de Noale llena de disputas.

El mercado de fichajes de MotoGP ha vuelto a dar un vuelco. Apenas unas semanas después del anuncio por parte de Ducati de la salida de Pecco Bagnaia y su posterior fichaje por Aprilia, otro equipo del paddock ha hecho oficial su fichaje para la temporada 2027.

En concreto, Yamaha ha anunciado este miércoles la incorporación de Jorge Martín por dos temporadas junto al piloto japonés Ai Ogura, quien deja su asiento libre en Trackhouse Racing. En el caso del piloto español, este deja a los de Noale tras dos años y una tensa relación con sus directivos.

De esta forma, Martín cambia Aprilia por Yamaha en busca de una nueva aventura en la que pueda tener la oportunidad de ser la primera opción de cara a optar por el título. El madrileño correrá para el equipo nipón durante 2027 y 2028 junto a Ogura, una de las pilotos que más proyección a futuro está demostrando en pista.

"Yamaha Motor Racing se enorgullece de dar la bienvenida a Jorge Martín y Ai Ogura como sus pilotos de MotoGP para las temporadas 2027 y 2028. Una nueva era. Dos talentos excepcionales. Una ambición compartida. ¡Bienvenidos a Yamaha!", han escrito los japoneses en redes sociales anunciando el fichaje de sus nuevos pilotos.

A su vez, Paolo Pavesio, director general de Yamaha, ha dado la bienvenida a Martín y Ogura en un comunicado: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Jorge y Ai al equipo Yamaha Factory MotoGP al comenzar una nueva era en 2027. Contar con pilotos de este calibre subraya nuestra ambición y confianza en el proyecto".

"Jorge ya ha demostrado ser uno de los pilotos de referencia en MotoGP, con la velocidad, la determinación y la mentalidad necesarias para luchar por victorias y campeonatos mundiales. Esperamos que desempeñe un papel clave para impulsar nuestro rendimiento desde el primer día", ha resaltado Pavesio sobre Martín.

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