Aldeguer: "¿Marc Márquez? Pecco Bagnaia tiene más problemas"

El piloto de Gresini ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de recalar en el equipo oficial de Ducati.

"Ha de cambiar el trabajo o mirárselo más"

Después de que Ducati afirmase que tiene la puerta abierta del equipo oficial para un futuro y con Pecco Bagnaia cada vez más cuestionado, Fermín Aldeguer ha hablado sobre la crítica situación que atraviesa el italiano durante una entrevista en 'As'.

Según el piloto de Gresini y compañero de Alex Márquez, el '63' tiene problemas más allá de la sombra que está ejerciendo la manifiesta superioridad de Marc.

"Creo que Pecco tiene problemas más allá que Marc. ¿Cuáles? No lo sé. Algo hay más. Obviamente, Marc no ayuda a nada, pero no parte de Ducati o del equipo. Digo suya. Ha de cambiar el trabajo o mirárselo más", ha explicado.

Hablando sobre sí mismo y la posibilidad de vestir de rojo en un futuro próximo, Aldeguer asegura que se ve en el equipo oficial.

"Yo sí. Yo me veo, aparte de porque tengo el contrato y la opción de ir", ha asegurado el 'rookie' de MotoGP.

Eso sí, sabe que se encontraría con un hueso duro de roer como Marc Márquez en el otro box.

"Sería muy bonito y muy guay, pero también creo que debe ser un infierno compartir box con él, y más de rojo, pero yo me quemo más aún si hace falta", ha zanjado.