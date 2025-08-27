Ahora

Imagen 'El Chiringuito'

Así son las espectaculares pruebas de iluminación en la fachada del Santiago Bernabéu

Algunos aficionados blancos acudieron anoche a los alrededores del estadio para presenciar las primeras pruebas de iluminación.

Bernabeu

Durante la noche de este martes se realizaron las primeras pruebas de iluminación en la fachada del Santiago Bernabéu. Primero han sido fotografías y después serán vídeos. Decenas de aficionados del Real Madrid acudieron a los alrededores del estadio para presenciarlo.

Juego de luces e imágenes en la piel exterior del estadio. Todas esas imágenes se proyectan desde una torre frontal, tal y como pudo comprobar una cámara de 'El Chiringuito'.

Los madridistas alucinan con las proyecciones: aparecen los próximos partidos, momentos actuales del equipo con Kylian Mbappé como protagonista y guiños a la historia del club con algunas Champions.

