Ahora

"Solo tiene 32 años..."

Lorenzo ya tiene favorito para el Mundial de MotoGP 2026: "Acosta y Aprilia serán fuertes, pero Márquez..."

El pentacampeón del mundo tiene varios candidatos para alzarse con el título la temporada que viene pero sabe que hay un favorito por encima de resto.

Jorge LorenzoJorge LorenzoGetty Images

Marc Márquez ha estado presente en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El de Cervera ha sido uno más del 'box' de Ducati preparando todo para su vuelta, que será ya a partir de 2026. La ausencia de Marc ha provocado que muchos de sus posibles rivales cojan fuerza de cara a la temporada que viene.

Marco Bezzecchi ha sido uno de los grandes beneficiados, al igual que Pedro Acosta y Álex Márquez. Todos han mejorado sus resultados desde que Marc se despidiera de la temporada tras proclamarse campeón y sufrir una dura lesión en el GP de Indonesia.

Sin embargo, cuando el de Cervera vuelva a subirse a la Ducati, la condición de favorito le volverá a pertenecer. Jorge Lorenzo cree que Marc es el favorito para alzar el título de MotoGP en 2026 a pesar de la velocidad tendrán otros pilotos: "Esta temporada también ha pasado rapidísimo, 22 carreras. Marc ha vuelto con la mejor moto, con la moto roja, está muy fuerte y tiene solo 32 años".

"Los jóvenes vienen empujando, y ahora Acosta ha terminado fortísimo las últimas cinco carreras, será uno de los favoritos. Aprilia también es fuerte, incluso sin Marc en pista. Pero creo que Marc, en general, sigue siendo el piloto más completo y será el favorito para 2026", ha asegurado en unas declaraciones para el canal de 'MotoGP'.

A Márquez aún le queda completar su proceso de recuperación. La fortaleza de las Aprilia, la regularidad de su hermano Álex y la valentía de Acosta serán sin duda factores a tener en cuenta para la pelea por el título en 2026.

Las 6 de laSexta

  1. Sanidad llevará a Ayuso a los tribunales por su negativa a crear el registro de objetores del aborto
  2. ¿Y ahora qué? Los dos indicios a los que se agarra la acusación y que podrían convertir en culpable al fiscal general
  3. Trump revela que ha tomado una decisión sobre Venezuela mientras sube la tensión en el Caribe: "No puedo decir qué es"
  4. El escritor que destapó el caso de los safaris humanos de Sarajevo asegura que participaron "españoles socialmente relevantes y ricos"
  5. Qué se sabe de la muerte de Encarnita Polo: un presunto estrangulamiento y un compañero de la residencia detenido
  6. Hallan los cadáveres de un hombre y una mujer con signos de violencia en un chalé de Alpedrete, Madrid