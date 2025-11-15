Lorenzo ya tiene favorito para el Mundial de MotoGP 2026: "Acosta y Aprilia serán fuertes, pero Márquez..."

El pentacampeón del mundo tiene varios candidatos para alzarse con el título la temporada que viene pero sabe que hay un favorito por encima de resto.

Marc Márquez ha estado presente en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El de Cervera ha sido uno más del 'box' de Ducati preparando todo para su vuelta, que será ya a partir de 2026. La ausencia de Marc ha provocado que muchos de sus posibles rivales cojan fuerza de cara a la temporada que viene.

Marco Bezzecchi ha sido uno de los grandes beneficiados, al igual que Pedro Acosta y Álex Márquez. Todos han mejorado sus resultados desde que Marc se despidiera de la temporada tras proclamarse campeón y sufrir una dura lesión en el GP de Indonesia.

Sin embargo, cuando el de Cervera vuelva a subirse a la Ducati, la condición de favorito le volverá a pertenecer. Jorge Lorenzo cree que Marc es el favorito para alzar el título de MotoGP en 2026 a pesar de la velocidad tendrán otros pilotos: "Esta temporada también ha pasado rapidísimo, 22 carreras. Marc ha vuelto con la mejor moto, con la moto roja, está muy fuerte y tiene solo 32 años".

"Los jóvenes vienen empujando, y ahora Acosta ha terminado fortísimo las últimas cinco carreras, será uno de los favoritos. Aprilia también es fuerte, incluso sin Marc en pista. Pero creo que Marc, en general, sigue siendo el piloto más completo y será el favorito para 2026", ha asegurado en unas declaraciones para el canal de 'MotoGP'.

A Márquez aún le queda completar su proceso de recuperación. La fortaleza de las Aprilia, la regularidad de su hermano Álex y la valentía de Acosta serán sin duda factores a tener en cuenta para la pelea por el título en 2026.