Firme aviso de Jorge Martín en el GP de Valencia: "Estoy biológicamente destrozado"

El campeón del mundo ha recibido el alta médica en Cheste pero es consciente de que no puede permitirse otra caída. Las consecuencias de otra lesión podrían ser terribles.

La vuelta de Jorge Martín a los circuitos ha sido una de las mejores noticias de este Gran Premio de Valencia. El madrileño ha tenido un año muy complicado con las lesiones y volverá a subirse a la moto después de la dura caída que sufrió en Japón.

Sin embargo, no ha sido solo ese accidente el que ha convertido el año de Martín en un infierno. Los accidentes de pretemporada y en Qatar le provocaron varias fracturas que, a la postre, le hicieron pasar por el quirófano.

A pesar de volver a subirse a la Aprilia, Martín es consciente de que debe ser extremadamente prudente en pista. Jorge sabe que no se puede permitir otra caída: "El día ha ido bien, por un lado es bueno porque quiere decir que me he recuperado bastante en poco tiempo, pero por otro lado con ganas de más, y esto es un problema".

"Ayer me reuní con los médicos y me dijeron que este año mi cuerpo está biológicamente destrozado y necesito ser muy cuidadoso con no tener ninguna caída, esto es muy importante, ya que puede ser peligroso para mi futuro. Así que me he centrado en dar vueltas, encontrar mi ritmo y al final del día estaba ya rodando en 1.30, un tiempo para empezar a encontrar sensaciones y trabajar en la moto", reconoce Jorge en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.

El campeón del mundo de 2024 vuelve con ganas a MotoGP pero siendo muy consiciente de que, para no tener consecuencias en 2026, debe ser cauto sobre la moto.