Hallan los cadáveres de un matrimonio con signos de violencia en Tauste, Zaragoza.

Los detalles Según las primeras informaciones, las víctimas serían el exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su mujer.

La Guardia Civil ha encontrado dos cadáveres con signos de violencia en una vivienda de Tauste, Zaragoza. Las víctimas han sido identificadas como Javier Sánchez, exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), y su esposa. Actualmente, el Instituto armado está llevando a cabo una investigación para esclarecer las causas del trágico suceso y determinar lo que realmente ocurrió. La noticia está en proceso de ampliación mientras se desarrollan las pesquisas.

Trágico suceso en Zaragoza. La Guardia Civil ha informado este domingo del hallazgo de dos cadáveres con signos de violencia en el interior de un domicilio de Tauste (Zaragoza). Tras no lograr ponerse en contacto con ellos, un familiar se acercó a la vivienda y encontró ambos cuerpos con signos de haber recibido cuchilladas.

Las víctimas serían el exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su mujer. Los cadáveres fueron encontrados por la hermana y el cuñado de la mujer a primera hora de la noche de este sábado.

Agentes del instituto armado permanecen en el lugar de los hechos para recabar información y tratar de esclarecer las circunstancias de ambas muertes.

Una figura ligada a la agricultura aragonesa

El fallecimiento de Javier Sánchez ha generado un enorme shock en el sector agrario de Aragón, al que ha representado durante más de cuatro décadas. Comenzó a formar parte de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) en 1983, organización de la que llegó a ser secretario general entre 2002 y 2010.

También fue presidente de la Cámara Agraria de Zaragoza. Su trayectoria profesional estuvo vinculada durante décadas al mundo rural y a la actividad agrícola de Aragón.

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