Ahora

Investigación

Hallan los cadáveres de un matrimonio con signos de violencia en Tauste, Zaragoza

Los detalles Según las primeras informaciones, las víctimas serían el exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su mujer.

Hallan los cadáveres de un matrimonio con signos de violencia en Tauste, Zaragoza.

Trágico suceso en Zaragoza. La Guardia Civil ha informado este domingo del hallazgo de dos cadáveres con signos de violencia en el interior de un domicilio de Tauste (Zaragoza). Tras no lograr ponerse en contacto con ellos, un familiar se acercó a la vivienda y encontró ambos cuerpos con signos de haber recibido cuchilladas.

Las víctimas serían el exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su mujer. Los cadáveres fueron encontrados por la hermana y el cuñado de la mujer a primera hora de la noche de este sábado.

Agentes del instituto armado permanecen en el lugar de los hechos para recabar información y tratar de esclarecer las circunstancias de ambas muertes.

Una figura ligada a la agricultura aragonesa

El fallecimiento de Javier Sánchez ha generado un enorme shock en el sector agrario de Aragón, al que ha representado durante más de cuatro décadas. Comenzó a formar parte de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) en 1983, organización de la que llegó a ser secretario general entre 2002 y 2010.

También fue presidente de la Cámara Agraria de Zaragoza. Su trayectoria profesional estuvo vinculada durante décadas al mundo rural y a la actividad agrícola de Aragón.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La solidaridad no es suficiente en Ceuta: los voluntarios y las ONG, desbordados ante la crisis migratoria
  2. El incendio de Navas de San Antonio, Segovia, obliga a evacuar Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute
  3. Israel rechaza el plan de 15 puntos de Trump para la Franja de Gaza y Netanyahu avisa: "Conmigo no habrá un Estado palestino"
  4. Ayuso y su uso privado de lo público: del chalé para las vacaciones en la sierra al 'aticazo' en Chamberí
  5. Hallan los cadáveres de un matrimonio con signos de violencia en Tauste, Zaragoza
  6. Todo comienza el 12 de agosto: el 'Trío Ibérico de Eclipses' en año y medio que convertirá España en el epicentro cósmico del mundo