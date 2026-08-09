Raúl Fernández confirma la vuelta de Aprilia tras un 'bajón' de Márquez

El madrileño se llevó el Gran Premio de Gran Bretaña tras dominar de manera aplastante la carrera. Martín y Bezzecchi le acompañaron en el podio. Márquez fue séptimo.

Raúl Fernández ha sido tremendamente superior a sus rivales en Silverstone imponiéndose a las que eran las grandes favoritas, las dos Aprilia. Jorge Martín no pudo conseguir la victoria a pesar de salir primero pero un gran segundo puesto le hace más líder.

Marco Bezzecchi, que volvía tras su grave lesión en la clavícula, ha terminado cruzando la línea de meta tercero tras una actuación memorable. El italiano ha terminado defendiendo la tercera posición con mucho esfuerzo ante un gran Álex Márquez. La imagen de Marco tras la carrera, demoledora. No podía ni subir las escaleras del podio.

Marc Márquez no tuvo su fin de semana aunque cumplió su objetivo de salir sin lesiones de Silverstone. Consciente de que no era su circuito más favorable y de que las Aprilia eran superiores a las Ducati, el séptimo puesto del nueve veces campeón es algo más positivo de lo que parece.

Por desgracia para Marc, su distancia con respecto a Martín, líder del Mundial, ha aumentado hasta los 40 puntos este Gran Premio de Gran Bretaña. El de Cervera también ha perdido la tercera plaza del Mundial a manos de Bezzecchi. Próxima parada, el GP de Aragón en Motorland.

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