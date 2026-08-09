Surrealismo en Moto2: Manu González se levanta de la moto creyendo que ha ganado y termina 14º

Totalmente insólito lo ocurrido durante el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone después de que el líder del campeonato celebrara la victoria aún a falta de una vuelta.

Ha sido una peculiar carrera de Moto2 la que se ha vivido en Silverstone durante el Gran Premio de Gran Bretaña. Una bonita prueba, con muchos adelantamientos, tuvo un final inusual después de que Manu González pasara de 1º a 14º en la última vuelta.

Hasta seis candidatos se disputaban el primer puesto en los compases finales de la carrera. El madrileño logró tomar el liderato, y fue el primero en rebasar la línea de meta al inicio de la última vuelta. Fue cuando comenzó el caos, al levantarse González de su Kalex para celebrar la victoria en la carrera a falta de una vuelta.

Un error de confusión brutal que precipitó un bajón en el ritmo de Manu, que fue tocado por detrás por Daniel Holgado, provocando un problema técnico en la moto que le arrastró finalmente hasta el 14º puesto. Fue cuando el checo Filip Salac aprovechó para ocupar la cabeza y ganar su primera carrera en Moto2, en un Gran Premio donde Ortolá y Escrig cerraron el podio.

Difícil de creer lo que se ha vivido en la mañana del domingo en Silverstone, una situación completamente atípica, que deja señalado al líder del campeonato, Manu González. El piloto de Liqui Moly Dynavolt Intact ha visto así como un evitable error frustraba todas sus posibilidades de obtener unos puntos que habrían aumentado su ventaja de 40 puntos sobre el segundo clasificado, Izan Guevara.

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