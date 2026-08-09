Leiva y La M.O.D.A. cantando 'Subiendo como el Chava Jiménez', la gran sorpresa y el broche final del Sonorama 2026

¿Por qué es importante? Esta edición ha vuelto a llenar las calles de Arganda del Duero haciendo que los comercios de la zona multipliquen por mucho su caja habitual. A pesar del cansancio, muchos piensan ya en 2027.

El último día del Sonorama 2026 en Arganda del Duero ha culminado con un memorable concierto sorpresa. Después de días de música y espectáculos, el festival se despidió con la actuación inesperada de Leiva y La M.O.D.A. en la Plaza del Trigo, quienes interpretaron juntos por primera vez 'Subiendo como el Chava Jiménez', homenajeando al ciclista abulense. A pesar del cansancio, los asistentes ya piensan en la próxima edición, afirmando que el Sonorama es uno de los mejores festivales de España. El evento no solo llena las calles de música, sino que también impulsa el comercio local, con embutidos y cervezas como los productos más vendidos.

Último día del Sonorama. Último día de uno de los grandes festivales del país. De unas jornadas llenas de música y espectáculos en Arganda del Duero. Porque la edición 2026 se despide a lo grande, después de horas y horas de shows que han tenido su broche final con un concierto sorpresa.

Uno para el que todos y todas hicieron sus quinielas. Porque era un secreto. Porque nadie sabía quién iba a dejarse ver en la Plaza del Trigo para poner el cierre al festival. "Empieza por L, acaba por A.... tiene puntos por el medio", decía uno de los asistentes.

Y sí, así ha sido Así ha sido a medias, porque La M.O.D.A. ha sido uno de los dos artistas que ha cerrado el Sonorama. Porque también estaba Leiva en el escenario de la Plaza del Trigo. Juntos, han interpretado en directo por primera vez el tema 'Subiendo como el Chava Jiménez', en homenaje al ciclista abulense.

Y es que aunque se nota el cansancio por ser el último día de Sonorama las ganas de fiesta están intactas. "Llegas a casa hecho polvo y sin voz, preguntándote para qué te metes en estos jaleos. Luego ya te compras la entrada del año que viene", cuentan.

Porque lo tienen más que claro. Tienen más que claro que el Sonorama es especial y, como afirman algunos, "de los mejores festivales de España".

Así es el Sonorama. Un festival que año tras año reúne a miles y miles de personas para disfrutar de unas jornadas repletas de música y de espectáculo en Arganda del Duero. Para vibrar con cada show y con cada concierto. Para compartir, desde diversos puntos de España, su amor por estos eventos.

Llenando las calles de la localidad con los comercios notando esa afluencia de gente. Viendo cómo es necesario reforzar los comercios por las ventas en unos días en los que la caja se desborda. Lo más vendido, embutidos y cervezas.

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