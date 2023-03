El pasado año ya se anunció que Losail llevaría a cabo obras en su circuito tales como la remodelación en el 'paddock' y en otras instalaciones. Esto impide que la cita inaugural se lleve a cabo un año más en el país qatarí y pase a ocupar el penúltimo lugar en el calendario provisional de 2023.

Por lo que, el nuevo curso comenzará en Portimao, donde unas semanas antes todos, los pilotos del Mundial rodarán en unos test. Argentina y Las Américas ocupan la segunda y tercera posición en el calendario antes de viajar a Europa.

El primer trazado europeo que pise el Campeonato del Mundo será el Circuito de Jerez con el Gran Premio de España. Será el Gran Premio número cuatro y se disputará del 28 al 30 abril.

Otra de las novedades que presenta el la temporada es la incorporación de Kazajistán y la India. Sin embargo, aunque aparecen como pruebas en el calendario, todavía están pendientes de homologación, por lo que su participación no se puede confirmar.

Kazajistán se disputaría del siete al nueve de julio, y hasta el cuatro de agosto no volvería la acción a la pista en el trazado de Silverstone. Es el conocido parón veraniego.

A partir de este momento empiezan las semanas de alta intensidad con ocho carreras en 10 semanas. Seis de ellas de madrugada con la denominada gira asiática. Habrá carreras desde el 22 de septiembre hasta el 26 de noviembre con tan solo dos semanas de parón.

La temporada termina el fin de semana del 24 al 26 de noviembre con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana donde en los últimos años se ha decidido, al menos, un título mundial.

Happy 2023 Everyone! 🙌

With 21 rounds in 18 countries to look forward to, this might be the best year yet! 🔥#MotoGP pic.twitter.com/dZOgbPqu8z