"Ves que un entrenador está débil y..."

Pedrerol señala a los jugadores del Real Madrid: "Me preocupa que crean que pueden echar a un entrenador"

En 'El Chiringuito', el presentador afirmó que tal situación "en el Real Madrid no puede pasar".

La derrota en Liverpool y el empate en Vallecas han dejado a Xabi Alonso en una situación delicada antes del parón de selecciones.

El conjunto blanco se ha apagado en los últimos partidos y las miradas se centran en el técnico vasco.

Analizando esta situación en 'El Chiringuito', Josep Pedrerol se mostró contundente y señaló a los jugadores.

"Me preocupa que crean que pueden echar a un entrenador", afirmó el presentador del programa.

"Pasa a veces cuando ves que un entrenador está débil y te molesta que te haga trabajar demasiado, te señale en exceso...", expuso.

Y lanzó una advertencia: "Cuidado con jugadores importantes en el vestuario que puedan pensar que el entrenador lo deciden ellos. Eso en el Real Madrid no puede pasar".

