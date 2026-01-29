Ducati coquetea con una joya del motociclismo español como próximo compañero de Marc Márquez

Gigi Dall'Igna, jefe de Ducati, ha confesado su deseo de contar próximamente con David Alonso, piloto de Moto2 y campeón de Moto3, en sus filas junto a Marc si renueva con los italianos.

El mercado de MotoGP no para de moverse de cara a 2027. Con la incógnita del futuro de Pecco Bagnaia, la salida de Pedro Acosta de KTM o el ya confirmado fichaje de Fabio Quartararo por Honda, los equipos aún continúan diseñando sus parrillas.

Ducati es uno de los equipos que más expectativas está generando debido a la posible renovación de Marc Márquez. El piloto español y actual campeón de la categoría reina es la pieza clave de los italianos para la próxima temporada, por lo que buscan renovar su contrato.

"La realidad es que ahora mismo nuestro objetivo es cerrar el acuerdo con Marc Márquez, como hicimos con Pecco en 2024, cuando era el vigente campeón del mundo. En aquel entonces, renovamos su contrato antes del inicio de la temporada, y ese es precisamente el objetivo", asegura Gigi Dall'Igna, jefe de Ducati, en una entrevista para 'Mow Magazine'.

Sin embargo, aunque aún se desconoce quién será su compañero de box, Acosta es el candidato que más ha sonado durante las últimas semanas. "Una vez que tengamos a Marc resuelto, pensaremos en el segundo", añadió Gigi, evitando adelantar quién será el compañero de Márquez.

Pese a ello, Dall'Igna ha confesado con qué piloto le gustaría contar en un futuro. En concreto, se trata de David Alonso, piloto español de Moto2 y campeón de Moto3. "David Alonso es un buen piloto, un buen chico: inteligente, educado… y es sin duda uno de los pilotos que me gustaría tener, aunque creo que será muy complicado", comentó el jefe de Ducati sobre el joven piloto madrileño.

"Todos los pilotos están bien, con ganas de empezar de nuevo y subirse a la moto. Hay un buen clima en todos los sectores de la escudería", concluyó Dall’Igna, recalcando el buen ambiente que hay en el equipo pese a la incertidumbre que hay sobre la permanencia de sus pilotos.