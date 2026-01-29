Marc Márquez le enseña el camino a Pedro Acosta: ojo a la sorprendente declaración de KTM

El jefe del equipo austriaco ha comentado en la presentación de las nuevas motos sus sensaciones de cara a 2026 y las expectativas que tienen en sus pilotos, con especial énfasis en el murciano.

El martes pasado tuvo lugar la presentación de las motos para 2026 por parte de KTM. A pesar de unos resultados que no terminaron de ser satisfactorios el año pasado, Pit Beirer, director del equipo austríaco, se ha mostrado muy optimista respecto al desarrollo de la nueva moto y el desempeño de sus pilotos.

"El 2025 comenzó cuesta arriba, pero tras verano conseguimos dar un gran paso adelante y empezamos a luchar por el podio. Maverick (Viñales) fue el primero en mostrarnos los caminos a seguir y sobre esos construimos", afirmaba el alemán dando crédito a los cuatro corredores (sumando los de KTM y Tech3) y especialmente al de Figueres, por la remontada en la segunda mitad del año.

Luego, se acordó de Pedro Acosta, quien estaría desencantado con el proyecto: "Para Acosta, cualquier cosa fuera de la victoria era una derrota. Lo intentó duramente y no aceptaba que no estábamos en la posición". Y declaró que el murciano, tras lo visto en MotoGP en 2025, tiene un objetivo claro: "Con el regreso de Marc ahora sabemos dónde está el listón". Acosta está en busca de su primer mundial en la categoría reina. Según Beirer "todavía es muy joven y aprende rápidamente" y lo ve como una posibilidad realista.

Eso sí, está por ver si el futuro de Pedro continúa ligado a la escudería del toro o si el piloto optará por buscar otra moto más competitiva: "Aún no hemos hecho suficiente porque todavía tenemos que demostrar, el final del año pasado le dio confianza, pero no es un secreto que espera otro paso adelante de la moto. Tenemos un plan claro para el inicio de la temporada... tendremos la oportunidad de hablar de futuro con Acosta".

Aunque para Beirer, sus cuatro pilotos "son fantásticos", lo que sumado al trabajo de Dani Pedrosa y Pol Espargaró, involucrados en ambos proyectos, serán factores clave para el futuro del equipo.