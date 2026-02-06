Ahora

Está hospitalizado

Tiroteado el subdirector del servicio de Inteligencia Militar ruso en un atentado en Moscú

Los detalles Las autoridades han informado de que "una persona todavía no identificada realizó varios disparos" contra Vladimir Alekseyev, tras lo que se dio a la fuga.

Imagen de archivo de Vladimir AlexeyevImagen de archivo de Vladimir AlexeyevReuters
El teniente general Vladimir Alekseyev, primer subcomandante del Estado Mayor del Ejército ruso y subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU), ha sido hospitalizado este viernes con heridas de bala tras un atentado cometido en Moscú, según ha indicado el Comité de Investigación de Rusia (CIR).

La portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, ha informado de que una persona "no identificada efectuó varios disparos" contra el general en un edificio ubicado en la carretera de Volokolamsk, al noroeste de la capital rusa, tras lo que "huyó del lugar de los hechos". Según Petrenko, "la víctima fue hospitalizada de urgencia en uno de los hospitales de la ciudad".

Alexéev es conocido por ser uno de los altos mandos del Ejército ruso que trató de negociar en Rostov con el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, durante la rebelión protagonizada por esta formación paramilitar a mediados de 2023.

"En estos momentos, los investigadores y criminalistas del departamento capitalino del CIR trabajan en el lugar de los hechos, se están estudiando las grabaciones de las cámaras de seguridad e interrogando a los testigos del suceso", ha señalado Petrenko, al tiempo que ha subrayado que se busca al atacante, a quien van a acusar de intento de asesinato y tráfico ilegal de armas.

Alekseyev es desde 2011 el subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el servicio de Inteligencia Militar, conocido por el acrónimo GRU. Además, fue galardonado en 2017 con el título de Héroe de Rusia por su papel en la intervención de Moscú en la guerra civil en Siria a partir de 2015.

Por estas acciones, Alekseyev se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde 2016 y 2019, respectivamente. El bloque europeo le sancionó por su supuesta responsabilidad en el envenenamiento con un agente nervioso en 2018 del antiguo agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.

