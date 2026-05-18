Dovizioso señala la gran importancia de Márquez durante su carrera: "En la pelea con Marc..."

Andrea Dovizioso ha explicado la situación actual de MotoGP en relación al espectáculo y la relación de los pilotos y aficionados, un debate para el que el italiano se ha apoyado en la figura del nueve veces campeón mundial.

No está siendo un año sencillo para Ducati, que se está viendo ampliamente superado sobre la pista por Aprilia. Además, ni Marc Márquez ni Pecco Bagnaia están encontrándose cómodos sobre la moto y sus resultados están lejos de lo esperado. Mientras que el italiano tratará de revertir la situación en el GP de Catalunya, el de Cervera se encuentra recuperándose de la caída sufrida en Francia y su físico marcará su regreso al campeonato.

Dos pilotos cuya conexión con la afición ha comentado Andrea Dovizioso: "El talento explosivo destaca muchísimo, y luego los demás los siguen. Pecco Bagnaia, que ha estado ganando en los últimos años, ha atraído mucha menos atención, incluso cuando era más fuerte". Una comparación directa entre ambos corredores de Borgo Panigale que dejaría a Márquez como el gran favorito de los seguidores de la competición.

"Los pilotos que no son tan explosivos pagan un precio", explicaba Dovizioso, que recordaba sus tiempos en MotoGP para ilustrar la situación. "Logré llegar al final de mi carrera porque, en la pelea, logré enfrentarme cara a cara con Márquez, pero siempre fue una limitación para mis fans, porque sin ver cosas explosivas… puede que siempre haya logrado excelentes resultados, pero a la gente le gusta la explosividad", aseguraba el expiloto para su propio podcast.

Una profunda reflexión del italiano que reflejaría la relación de los aficionados con la competición y el espectáculo. Una percepción avalada por la audiencia digital dentro de redes sociales, que dejaría a pilotos como Marc o Fabio Quartararo como los más seguidos por encima de otros como Jorge Martín: "La gente viene a verlos, y luego los demás los siguen".