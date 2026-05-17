Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y queda en manos de Vox mientras el PSOE toca suelo histórico

Los detalles El 'popular' se ha quedado corto en los comicios y le han faltado dos escaños para poder no depender de la formación de la ultraderecha en la investidura. Por su parte, los socialistas cosechan el peor resultado de su historia en Andalucía con solo 28 parlamentarios.

Juanma Moreno ha ganado las elecciones en Andalucía, pero necesitará el apoyo de Vox para ser presidente, ya que el PP no logró la mayoría absoluta, quedando a dos escaños de conseguirla. Mientras tanto, el PSOE ha sufrido un nuevo descalabro electoral, obteniendo solo 28 escaños, el peor resultado de su historia en la comunidad. Vox ha mejorado ligeramente sus resultados, convirtiéndose en clave para la investidura de Moreno. Por otro lado, Adelante Andalucía ha sido la gran ganadora, superando las expectativas y obteniendo ocho escaños, mientras que Por Andalucía ha mantenido sus cinco escaños, pero ha sido superada por Adelante Andalucía.

Juanma Moreno ha ganado las elecciones en Andalucía, pero, como ya le pasó a sus homólogos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, dependerá de Vox para poder ser presidente. El PP no ha podido revalidar la mayoría absoluta, se ha quedado a dos escaños de conseguirla y tendrán que iniciar una conversación con los de Santiago Abascal, que han ganado un escaño, para poder iniciar la que sería la tercera legislatura de Moreno al frente de la Junta. Eso sí, el batacazo de la noche lo ha registrado el PSOE, que ha vuelto a firmar su suelo electoral en la comunidad autónoma.

Los andaluces han decidido dar este domingo otro voto de confianza al presidente andaluz, uno similar al que hicieron en 2022. Pero esa diferencia le ha costado caro a los 'populares' porque por el camino se les ha ido la mayoría absoluta, la cual había sido su mejor resultado de la historia en Andalucía, y han bajado hasta cinco escaños en comparación con su actuación hace cuatro años para quedarse en 53 parlamentarios con algo más del 99% escrutado.

Unas cifras que se han cosechado con un dato de participación muy superior al registrado hace cuatro años. Si entonces fue del 56,13%, en esta ocasión han subido más de un 8% para llegar al 64,84%, de los cuales más de un 41% han ido destinados al PP.

Moreno ha repetido en numerosas ocasiones durante la campaña la necesidad de evitar el "lío" en el que estaban sus compañeros de partido, como el tener que aceptar la prioridad nacional de la ultraderecha, para seguir dotando de estabilidad a la comunidad autónoma, pero ese discurso no le ha servido para volver a reeditarla y se ha quedado a dos escaños de evitar tener que hablar con Vox.

El líder 'popular' ha celebrado en su comparecencia tras las elecciones haber cumplido con dos de los tres objetivos que se había fijado: ser la formación preferida de los ciudadanos y ganar en las ocho provincias de Andalucía. Eso sí, Moreno ha reconocido que el tercer objetivo, la "matrícula de honor", era revalidar la mayoría absoluta que le ha sido esquiva. Pese a ello, ha considera como un "sobresaliente" quedarse a solo dos escaños de volver a conseguirla.

La incógnita ahora es qué hará para conseguir la investidura porque necesita de dos escaños para que salga adelante. Una duda que no ha resuelto durante su discurso en la sede del PP-A más allá de recalcan que los ciudadanos andaluces le han colocado en la responsabilidad de ofrecer un proyecto de Gobierno.

Nuevo batacazo del PSOE

En Andalucía se han cosechado seis mayorías absolutas. Una de ellas fue la de Juanma Moreno en 2022 y las otras cinco las registró el PSOE. Sin embargo, esas cifras quedan muy lejos de los números actuales de una formación socialista que registra un nuevo descalabro electoral que ni siquiera la llegada de la hasta hace dos meses vicepresidenta del Gobierno ha podido evitar.

Porque la fórmula de llevar a una ministra a liderar la lista autonómica, como ya se hiciera en Aragón, ha vuelto a no funcionar. María Jesús Montero tenía como difícil misión convencer al electorado después de toda la polémica con la financiación autonómica de Cataluña y no ha podido revertir la tendencia. Si bien es cierto que ha podido reducir la brecha que se abrió en 2022 con el PP (tres escaños menos de diferencia), el resultado es el peor de su historia en una comunidad autónoma que tradicionalmente había sido territorio socialista.

En 2022 el PSOE registró su peor resultado electoral en Andalucía, pero en estos comicios ha vuelto a bajar en escaños descendiendo de los 30. Los socialistas solo han conquistado al 22% de los votantes y han perdido a dos parlamentarios para quedarse en 28 escaños.

"No son para nosotros unos buenos resultados. El PSOE siempre que concurre a unas elecciones autonómicas sale a ganar, representa a la mayoría social y quiere obtener la confianza de esa mayoría. Por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan, lo analizaremos con detalle", ha señalado Montero, detallando que ha trasladado su felicitación a Moreno Bonilla.

Subida leve de Vox

La formación de Santiago Abascal también ha conseguido en Andalucía mejorar sus resultados electorales, aunque, como ya les ocurriera en Castilla y León, la subida ha sido mínima con casi un 14% de los votos. Manuel Gavira, líder de la formación de ultraderecha en la comunidad, ha conseguido sumar un escaño más en el Parlamento andaluz. Un resultado a priori escaso, pero dada la composición que han dejado los andaluces es suficiente para que se puedan convertir en la llave de una investidura 'popular'.

Ahora bien, también es una subida escasa en los únicos comicios en los que se ha votado con el conocimiento de la prioridad nacional que propone Vox y que el Partido Popular ha comprado para poder conseguir investiduras en otras comunidades autónomas. Porque pese a una idea que ha agitado el panorama político con el "los españoles primero", en términos electorales no ha convencido a los ciudadanos.

No obstante, tanto Abascal como Gavira han reivindicado la idea. En el caso del líder de lista, ha destacado que precisamente los andaluces "han hablado claro y le han dicho al Gobierno del PP que lo que quieren es prioridad nacional". Una línea que también ha defendido Abascal en su discurso tras las elecciones.

"Confiamos en que, como nosotros, Juanma Moreno a partir de ahora también escuche a ese medio millón de andaluces junto a otros muchos que han votado a otras fuerzas políticas que creen en la prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública, a las ayudas sociales o en las guarderías. Que creen la protección del campo. En las bajadas fiscales. Que creen que desde las instituciones regionales se puede trabajar para detener la invasión migratoria", ha indicado en una breve comparecencia.

Gran ascenso de Adelante Andalucía

En términos de subida de escaños, Adelante Andalucía ha sido la formación claramente ganadora de estas elecciones. El partido liderado por José Ignacio García ha ganado el duelo particular a Por Andalucía (conformado por Izquierda Unida, Unidas Podemos y Sumar) y su eficaz campaña le ha valido obtener los suficientes escaños para formar grupo propio en el Parlamento andaluz.

Ese parecía el objetivo de la formación dados los sondeos que se estaban realizando, pero los resultados han acabado por superar las expectativas porque no solo han conseguido tal escenario, sino que lo han superado con creces: ocho escaños. Un resultado que les permite adelantar a Por Andalucía y convertirse en la cuarta fuerza política gracias a casi el 10% de los votos.

García ha querido "agradecer a la militancia de Adelante Andalucía, que ha trabajado en condiciones muy duras y con muy pocos recursos, pero con mucha ilusión". Según ha asegurado en su discurso, la militancia de Adelante Andalucía "ha hecho la mejor campaña electoral, aunque esto es fruto de años de trabajo pausado de hormiguitas".

"El andalucismo ha llegado para quedarse. No nos conformamos con lo de hoy. No los hemos echado aún", ha añadido.

Por Andalucía pierde la batalla por la izquierda

La gran subida subida de Adelante Andalucía tiene como consecuencia directa la derrota de Por Andalucía. Los de Antonio Maíllo se han mantenido en las cifras que obtuvieron en 2022, pero ese ascenso de AA ha pillado por sorpresa dentro de la formación que confiaba en no perder la batalla con ellos.

Han repetido los cinco escaños que ya tenían (algo que ha estado en duda durante gran parte de la noche electoral) y seguirán conformando un grupo propio en el Parlamento andaluz, pero serán la formación con menor representación en la Cámara.

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