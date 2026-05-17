'Dardo' de Raúl Fernández tras su accidente con Martín: "Jorge no lo ha gestionado bien"

El piloto de Trackhouse habla sobre el incidente con el de Aprilia , después de un toque que mandó al campeón del mundo al suelo.

El GP de Catalunya fue un absoluto caos. Con dos resalidas y una carrera llena de incidentes, el Circuit de Barcelona-Catalunya dejó bastantes momentos cargados de polémica.

Una de las acciones más comentadas fue el toque entre Raúl Fernández y Jorge Martín. El piloto de Trackhouse intentó adelantar al de Aprilia en la curva 5, pero acabó tocando a Martín, y el de San Sebastián de los Reyes se fue al suelo.

Esta caída enfadó mucho al campeón del mundo. Sin embargo, Raúl Fernández ha querido explicar la acción después de la carrera, calificándola de "surrealista": "En la tercera salida hemos terminado un poco mal parados. La situación que he vivido hoy me parece un poco surrealista. Lo primero porque me sabe mal por mi equipo, que creo que ha hecho un trabajo muy bueno durante el fin de semana. Me sabe muy mal por Aprilia, pero creo que hay un momento que Jorge no lo gestiona del todo bien".

"Igual que ayer en la misma curva pasó algo parecido, hoy ha sido un poco más claro incluso. El frena muy pronto y yo decido meterme. Hay un punto en el que cuando va a tumbar la moto, se ve perfectamente que el levanta porque ve que viene alguien, y cuando el levanta, vuelve a tumbar la moto y suelta el freno", explicó Fernández a los micrófonos de 'DAZN'.

Un toque que el número '25' ha lamentado mucho, después de ver que tenía ritmo para estar en el podio. "Viendo las imágenes y la telemetría, estoy hasta más insatisfecho con esta acción que ha hecho porque creo que no ha sido del todo justo. El me ha visto perfectamente. Poco que decir. Pedir disculpas a mi equipo, teníamos ritmo para luchar por el podio, no se si lo habríamos conseguido o no, pero el ritmo estaba", concluyó el piloto de Trackhouse.