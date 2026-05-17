Nuevo registro histórico del Barça de Flick y emotivo adiós de Lewnadowski: "Yo sabía que este club era grande, pero..."

El polaco jugó su último partido con la camiseta blaugrana. Tras la victoria culé ante el Betis, Robert se despidió de los que han sido su afición y sus compañeros tras cuatro años repletos de éxitos.

Fue la primera piedra para reconstruir un Barça que estaba hundido. Robert Lewandowski abandonó el Bayern de Múnich en la temporada 22-23 sabiendo que ponía fin a muchas opciones de ganar de nuevo la Champions y de optar a ganar el Balón de Oro.

El polaco llegó a Can Barça y le cambió la cara al equipo. Fue el líder de aquel Barcelona de Xavi que conquistó una Liga y una Supercopa de España. 'Pichichi' aquella temporada y el gran referente para todos los jóvenes que llegaban desde La Masía.

Tras 119 goles y casi 200 partidos con la camiseta blaugrana, Lewandowski ha puesto fin a su etapa con el Barça en el encuentro del Camp Nou ante el Betis dejando un mensaje con el que se ha emocionado: "Para mí, es un día muy emocionante y muy difícil. Cuando llegué a Barcelona sabía que este club era grande, pero por vuestro cariño ha sido increíble. Desde el primer día me sentí como en casa".

"Nunca olvidaré cuando cantábais mi nombre. Gracias a mis compañeros, los entrenadores y todos los trabajadores. Ha sido un honor jugar en este club. Hemos vivido grandes momentos en estos cuatro años, me siento muy orgulloso por todo lo que hemos hecho juntos. Me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Muchas gracias afición. Una vez culé, siempre culé. Visca el Barça y visca Cataluña", reconocía Robert tras el encuentro.

Nuevo hito histórico de Flick

El Barça, tras ganarle al Betis por 3-1, certifica una nueva marca histórica en La Liga. Los de Flick han ganado todos los partidos como local esta temporada dejando un balance demoledor de 57 puntos de 57 posibles, 57 goles a favor y 10 en contra en 19 partidos. Increíble.

En el último encuentro de la temporada en el Camp Nou, el Barça se hizo fuerte con dos goles de Raphinha. Isco recortó distancias en la segunda parte pero Cancelo, con un disparo lejano, sentenció el partido.