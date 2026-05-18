Shakira gana una batalla a Hacienda: no tenía su domicilio en España en 2011 y le tendrán que devolver más de 60 millones

Los detalles Shakira gana una batalla tras perder tres. La Audiencia Nacional estima el recurso de la artista y obliga a Hacienda a devolver las cantidades ingresadas por el ejercicio de 2011 y sus correspondientes intereses. Hacienda reclamaba a la cantante más de 60 millones.

Shakira ha obtenido una victoria legal en la Audiencia Nacional, que anuló las liquidaciones tributarias y sanciones impuestas por la Agencia Tributaria española por el ejercicio fiscal de 2011. La sentencia concluye que Hacienda no demostró que Shakira fuera residente fiscal en España ese año. La decisión llega tras ocho años de disputa y afecta solo a 2011, permitiendo recurso ante el Tribunal Supremo. Hacienda reclamaba más de 55 millones de euros. La defensa de Shakira probó su residencia fuera de España, destacando su gira mundial. La artista celebra el fallo, denunciando el trato injusto y espera que siente un precedente para otros contribuyentes.

Victoria en los tribunales para Shakira. La Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante anulando las liquidaciones tributarias y sanciones que la Agencia Tributaria española (AEAT) le impuso por el ejercicio fiscal de 2011.

La sentencia, a la que ha tenido acceso laSexta, concluye que Hacienda no logró demostrar que Shakira fuera residente fiscal en España durante ese año. Esta resolución de la Audiencia Nacional llega después de ocho años de batalla entre la cantante y la Agencia Tributaria en la que estaba en juego la tributación por su gira mundial de 2011.

No obstante, la resolución subraya expresamente que esta sentencia afecta exclusivamente al ejercicio fiscal de 2011 y que las circunstancias personales o fiscales de años posteriores no forman parte del objeto del procedimiento. Es decir, no afecta en nada a la condena por la vía penal, que se refería a los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 y en la que Shakira reconoció los delitos fiscales. Además, cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Hacienda reclamaba a la artista más de 55 millones de euros, una sanción de 24,9 millones vinculada al impuesto del IRPF, una liquidación de 2,68 millones por el Impuesto sobre el Patrimonio y otra sanción adicional de 2,7 millones de euros.

La sentencia da la razón a la exposición de defensa de la artista que se basaba principalmente en que Shakira no tenía su residencia en España en 2011. "La recurrente ha acreditado haber estado fuera del territorio nacional por más de 183 días (lo cual admite la propia Administración, pues solo señala 163 días de permanencia en España entre días certificados y presuntos). Por tanto, que Bahamas sea o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante, porque la recurrente ha probado la permanencia de al menos 183 días fuera de España (lo cual no es discutido)", explica.

Y añaden: "Al no tener domicilio fiscal en España, es obvio que las liquidaciones que nos ocupan y las consiguientes sanciones, son contrarias a Derecho, porque parte de la idea de que la recurrente tenía en el ejercicio 2011, su domicilio fiscal en España, y ello no ha quedado acreditado".

Así, la Audiencia Nacional estima el recurso de la cantante y obliga a Hacienda a devolver las cantidades ingresadas y sus correspondientes intereses. El equipo legal de la artista, muy satisfecho con la sentencia, recuerda que en 2011, Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países distintos. "No tenía en España casa, ni hijos, ni tuvo nunca su centro de negocios en este país", detallan en una nota.

Su abogado, José Luis Prada, Socio Director de Prada Tax Advisors, afirma que "esta resolución llega tras un calvario de ocho años que ha supuesto un desgaste inaceptable, reflejo de una práctica administrativa poco rigurosa. Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este 'modus operandi' asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse".

Shakira defiende tras la sentencia que "nunca hubo fraude"

También la propia artista muestra su alivio con esta sentencia. "Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", escribe Shakira.

La artista denuncia que ha sido uan cabeza de turco para "amenazar" a otros contribuyentes. "Durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia", añade.

"Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria", concluye Shakira..

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