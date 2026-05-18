La reflexión de Bezzecchi tras los accidentes de Alex Márquez y Zarco: "No se es consciente del riesgo..."

El piloto de Aprilia dice que son "unos inconscientes" después de uno de los fines de semana más difíciles de los últimos tiempos en MotoGP.

Alex Márquez y Johann Zarco protagonizaron dos peligrosísimos accidentes en el Gran Premio de Catalunya. Afortunadamente ambos están fuera de peligro. Y todos sus compañeros de parrilla reflexionaron sobre la seguridad de la competición y sobre la mentalidad que tienen los pilotos.

"Somos unos inconscientes", respondió a la prensa cuando le dijeron que en MotoGP eran "héroes". Así lo expresó en 'Motorsport'.

"Muchas veces desde fuera no se es consciente de todos los riesgos que asumimos constantemente y de lo cerca que estamos todos por milésimas, siempre al límite", dice el líder del mundial.

Así analizó los dos accidentes: "Hacía tiempo que no veíamos un accidente tan impactante como el de Alex, pero también como el de Zarco. Lo de Zarco fue realmente una mezcla de coincidencias y mala suerte. Al pobre Johan se le quedó atrapada la pierna en un sitio muy complicado; tiene que darse una situación muy concreta para que ocurra algo así porque es algo realmente absurdo".

No es la velocidad de las motos lo que ha provocado estos accidentes, dice Marc. "Las motos son muy rápidas, pero como decía antes, han sido dos tipos de accidentes que, en mi opinión, también podrían haber acabado igual con motos más lentas", detalla el piloto de Aprilia.

"Pedro tuvo un problema y Álex, aunque hubiese sido con una moto sin aerodinámica y sin electrónica, estando tan cerca lo habría golpeado igualmente", explica un Bezzecchi que con todo el caos acabó cuarto en Montmeló. Un resultado brillante teniendo en cuenta que Jorge Martín no sumó ningún punto después de su caída.

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