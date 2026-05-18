La crítica de Bagnaia a MotoGP tras los accidentes en el GP de Cataluña: "Nosotros no decidimos"

El piloto italiano ha cargado con la categoría por decidir reanudar la carrera en varias ocasiones a pesar de las caídas, y asegura que es necesario reunirse en la próxima comisión de seguridad.

El GP de Cataluña ha quedado marcado por los múltiples accidentes que se dieron a lo largo de la carrera. Pilotos como Pedro Acosta, Johaan Zarco, Pecco Bagnaia, Luca Marini, Fabio Di Giannantonio, Jorge Martín, Raúl Fernández y Álex Márquez sufrieron caídas, siendo la del ilerdense la peor de todas.

Ante los múltiples accidentes, Dirección de Carrera decidió reanudar la carrera hasta en tres ocasiones para poder concluir el GP. Una decisión que no ha sido bien recibida por gran parte del paddock. Muchos corredores han cuestionado dicha orden, debido al peligro que supone volver a comenzar la carrera.

Uno de ellos ha sido Bagnaia. A pesar de acabar la carrera en cuarto lugar y subir al podio tras la sanción a Joan Mir por la presión de sus neumáticos, el italiano se ha mostrado muy contundente con la dirección de MotoGP por las decisiones tomadas.

"La verdad es que no sé qué decir. Estamos aquí para competir y darlo todo. No somos nosotros quienes decidimos, pero sí quienes podemos influir en esto. En mi opinión, hubo varias situaciones cuestionables este fin de semana, así que espero que en la próxima comisión de seguridad hablemos un poco más", comentó el piloto de Ducati tras la carrera en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Por último, Bagnaia, aunque pudo negarse a correr una vez se pausó el GP, explicó por qué, al igual que el resto de pilotos, decidió seguir pilotando. "Nadie obliga a nadie. Si estás ahí y no quieres salir, no sales. Todos están al tanto; cada uno toma sus propias decisiones. En una situación como la de hoy, en mi opinión, el tercer inicio fue forzado, pero hasta ese punto, seguimos adelante", concluyó Pecco.