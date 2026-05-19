El jefe de Ducati, cauto con la recuperación de Marc Márquez: "Iremos carrera a carrera"

Davide Tardozzi no ha confirmado que el vigente campeón esté presente en el GP de Italia debido a sus recientes lesiones sufridas en Le Mans, aunque espera que "regrese en buenas condiciones".

Marc Márquez continúa recuperándose de su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho y su operación en el hombro derecho, y su presencia en el GP de Italia no es segura. Su caída en Le Mans ha vuelto a sentenciar levemente sus posibilidades de ganar el Mundial, pero desde Ducati no pierden la esperanza.

Davide Tardozzi, jefe de los italianos, ha conversado con 'Sky Sports' tras el GP de Cataluña acerca de la posible presencia del vigente campeón del mundo en Mugello para disputar la siguiente carrera: "No sabemos si correrá en Mugello. Esta semana se someterá a otro reconocimiento médico y ya veremos".

La lesión del ilerdense en el pie complica la conducción de la moto y, aunque la retirada del tornillo que tenía en su hombro derecho debería aliviar su dolor, en Ducati se mantienen cautos y están pendientes de la evolución de su recuperación para ver si podrá volver a correr a finales de mes.

"Lo importante es que regrese en buenas condiciones. Luego iremos carrera a carrera. Ahora mismo, lo único que importa es su salud, tanto mental como física", explica Tardozzi.

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