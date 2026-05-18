La "tensión" de Fermín Aldeguer tras el accidente de Alex Márquez: "Ha sido terrorífico"

El piloto de Gresini lo pasó realmente mal al ver el accidente que sufrió su compañero de equipo y por el que tuvo que ser evacuado en ambulancia.

El accidente de Alex Márquez fue uno de los más escalofriantes que se recuerdan en MotoGP. Afortunadamente el piloto ya ha salido del hospital después de ser operado y continuará con su recuperación en casa. Sus compañeros lo pasaron muy mal en el box al ver las imágenes y cómo fue evacuado en ambulancia.

Su compañero en Gresini, Fermín Aldeguer, reconoció que fue "terrorífico": "Ha sido un día difícil. Terrorífico, súper feo. Dentro del box se sentía mucha tensión".

"Ves esas imágenes y se te encoge el cuerpo. Es muy difícil gestionar esos picos de adrenalina de parar, salir, volver a parar. Cuando ves a otro piloto en el suelo, aunque te digan que está consciente, no sabes realmente qué está pasando", dijo el piloto español, que acabó segundo en el caos de Montmeló.

Un día muy largo para todos que acabó en una celebración descafeinada: "Ha sido un día duro, largo, tengo ganas ya de que se acabe, pero también de celebrar porque venimos de un inicio de temporada difícil y nos merecemos este tipo de resultados".

El de Gresini acabó por detrás de Fabio Di Giannantonio y por delante de Pecco Bagnaia en su primer podio de la temporada 2026.

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