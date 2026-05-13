La contundente reflexión de un campeón mundial sobre el futuro de Márquez: "Marc lo está pasando mal..."

Álex Crivillé, campeón de la categoría reina en 1999, reflexiona sobre el futuro de Marc Márquez después de que el piloto español sufriera una dura caída en la sprint el GP de Francia.

Marc Márquez sufrió una dura caídaen la sprint del GP de Francia que le provocó una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. El piloto español se tuvo que retirar del resto del fin de semana en Le Mans y voló hasta el Hospital Ruber Internacional de Madrid para pasar por quirófano.

Aunque el piloto de Ducati no solo se operó del pie, sino que también pasó por una segunda operación del hombro que ya tenía prevista. Una lesión que ha hecho que se empiece a cuestionar el futuro de Márquez. Álex Crivillé, campeón de la categoría reina en 1999, ha hablado sobre la situación por la que está pasando el de Cervera: "Físicamente no está bien. Tiene un problema que él ya tenía previsto operar después del Gran Premio de Cataluña. Yo estoy convencido que si él llega bien, si él llega con fuerza en ese brazo, les mete un palo a todos otra vez".

"Pero está claro que tiene una edad. Ha sufrido muchísimo en su vida deportiva y nadie sabe qué va a pasar con Marc, si va a seguir, si no va a seguir, si se va a retirar, si continuar… no se sabe, yo creo que ni él mismo lo sabe", comentó Crivillé, según recoge 'Motosan'.

Además, el expiloto español cree que si Márquez vuelve a subirse a la Ducati tendrá que ser cuando esté bien físicamente: "Hemos visto a todo el equipo haciendo un poco de piña con Marc. Yo lo que tengo, o creo, es que si Marc vuelve, tiene que volver estando bien físicamente".

"Se ha operado, le han sacado los tornillos, está todo. En teoría debería estar mejor. Y si vuelves, es para intentar ganar. Ganar, pilotar, ser feliz, pilotar a gusto, ganar carreras...sino, yo creo que Marc no se está divirtiendo, lo está pasando mal. No es el Marc que todos conocemos", concluyó Crivillé.