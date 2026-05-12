¿Puede retirarse Marc Márquez este año? Un ex de MotoGP pone la opción sobre la mesa

Marco Melandri, campeón de 250cc en 2002, ha explicado que el ilerdense podría considera dicha posibilidad dada "la cantidad de lesiones que ha sufrido estos últimos meses".

A pesar de que muchas voces del paddock apuntasen a que Marc Márquez no estaba al 100% debido a que no se había recuperado de la lesión en el hombro derecho que sufrió en el Gran Premio de Indonesia de 2025, su nuevo paso por quirófano ha disipado todas las dudas.

Las ha disipado y ha generado otras nuevas, como la caducidad del vigente campeón de MotoGP en la máxima categoría.

En el podcast 'Chiacchiere da Box', Marco Melandri ha ofrecido su opinión y no ha descartado que el de Cervera quiera colgar el casco al término de la presente temporada.

"Veamos en qué tipo de condición está cuando regrese, pero si me estás preguntando en este mismo momento, creo que es demasiado pronto para decirlo ahora mismo, pero con la cantidad de lesiones que ha sufrido estos últimos meses, podría valer la pena considerar la retirada para Márquez", ha señalado.

De hecho, el campeón de 250cc en 2002 ha calificado de "extraño" que Marc haya querido ocultar sus problemas físicos incluso a su propio equipo.

"Parece que incluso las voces internas en su box no sabían nada al respecto, por lo que es una situación extraña. Es cierto que los pilotos intentan mantener las cosas en secreto, del equipo, incluso las cosas negativas, para evitar hacerles pensar que las cosas van mal y así mantener la moral alta. Pero esto es realmente extraño", ha añadido.