Florentino Pérez carga contra los bulos: "Dicen que tengo un cáncer terminal. Mi salud es perfecta"

"Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal", ha dicho, y ha agregado: "Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y a mi empresa [...] y que mi salud es perfecta, no podría estar en los dos sitios si mi salud no fuera perfecta".

Tras un años sin títulos, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación en rueda de prensa para dar explicaciones y anunciar la convocatoria de elecciones a la junta directiva del Real Madrid, en la que se volverá a presentar la junta actual, según ha asegurado.

Además, en la comparecencia ha aprovechado para cargar contra los bulos sobre su salud. "Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal", ha dicho, y ha agregado: "Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y a mi empresa [...] y que mi salud es perfecta, no podría estar en los dos sitios si mi salud no fuera perfecta".

"Si yo tuviera cáncer como se ha dicho, tendría que ir a un centro oncológico a que me miraran. ¿No cree que si yo hubiera entrado a un centro oncológico no hubiera salido en todos los sitios del mundo?", ha respondido sobre esos bulos. Y ha asegurado: "Pues no es verdad, se lo han inventado y ese rumor ha crecido, han decidido que estoy cansado".

Así, tras asegurar que no va a "dimitir", se ha dirigido a los críticos con la gestión del club, a los que ha invitado a presentarse a las elecciones tras poner en valor la trayectoria de los equipos de fútbol y baloncesto con su junta en el cargo. "No puedo admitir como presidente del Real Madrid que haya gente en los medios que, tras no ganar una Liga o una Champions en dos años, digan que el club es una ruina", ha señalado.

"Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol. Quiero hablar a los que están detrás de esta campaña, que se mueven en la sombra. Pues que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo, yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid", ha añadido.

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