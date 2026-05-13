La brutal imagen de Marc Márquez llorando con los ingenieros de Ducati: así explicó su lesión en el hombro

Marc ya sabía que debía pasar otra vez por el quirófano antes del Gran Premio de Le Mans por un tornillo del hombro que se le había movido.

El fin de semana de Marc Márquez en Le Mans acabó con una caída con doble consecuencia. Sufrió una rotura del quinto metatarsiano y debía pasar por quirófano. Pero antes de eso ya había programada otra operación. Porque el de Cervera conocía desde hace unos días que uno de los tornillos de su hombro derecho le estaba tocando el nervio.

No pudo contener las lágrimas cuando se lo contó a sus ingenieros en el box, justo después de sufrir la caída.

"Hay un tornillo que me está dando problemas en el nervio. Ahora he entendido lo que me estaba pasando. No podía llevar la moto, sabía que algo estaba pasando", explicó muy emocionado el de Ducati.

El paso por el quirófano llevaba ya días agendado: "La operación ya estaba agendada para antes de Cataluña. Me saltaré Cataluña".

"Cuando me pongo en la posición de MotoGP, el tornillo toca el nervio. Ha cambiado de posición. No tengo nada que demostrar. Sé que puedo ir rápido, pero no sé cuándo me va a fallar el nervio", le dijo a un Gigi Dall'Igna preocupado.

El ingeniero de Ducati le dejó claro que ahora lo importante era cuidar su físico y cuidar su cuerpo: "Ahora tranquilidad".

