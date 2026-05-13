Alcaraz quiere seguir batiendo récords: "La gente ya sabe que yo soy Carlos"

El tenista español reflexiona sobre su carrera mientras sigue recuperándose de su lesión en la muñeca, que le ha hecho perderse la mayor parte de la gira de tierra batida.

Carlos Alcarazestá pasando por un momento muy complicado esta temporada. El tenista español no está pudiendo competir en la gira de tierra batida por su lesión en la muñeca. Un percance, que ha hecho que el de El Palmar se pierda el Mutua Madrid Open, Roma y el próximo Roland Garros.

Mientras se recupera de la lesión, Alcaraz ha reflexionado sobre los récords que le quedan por batir en su carrera deportiva: "Hay récords que quiero conseguir y que persigo, pero más bien para cuando pueda mirar atrás al final de mi carrera y ver lo que he hecho y dónde estoy comparado con otros".

"Tengo que reconocer que es bonito ver tu nombre en ciertos lugares, aunque hemos llegado a un punto en el que las comparaciones ya terminaron. Es bonito escucharlas, sí, pero siempre voy a por mi propio estilo. Es lo que he creado y lo que he entrenado para perfeccionar, no he copiado a nadie, la gente ya sabe que yo soy Carlos Alcaraz", comentó Alcaraz, en una entrevista con 'Vanity Fair'.

El tenista español ya tiene en su palmarés siete Grand Slams con tan solo 23 años. Una hazaña increíble pero también complicada, sobre todo a nivel mental. "Creo que cuidar la salud mental es igual de importante, o incluso más, que cuidar el cuerpo, hay personas obsesionadas con la estética física, y para mí es igual de importante cuidar la cabeza", concluyó el murciano.

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