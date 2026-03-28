Contundente mensaje de Álex Márquez tras la caída de Marc: "Tenemos que hacer algo"

Aunque en distintos años, ambos hermanos ya saben lo que es sufrir un accidente en la curva 11 de Texas. Un punto que, según el piloto de Gresini, debe ser modificado por la "gran velocidad" que alcanzan las motos en ese tramo.

Tras el segundo puesto del año pasado, Álex Márquez está pasando algo desapercibido durante este inicio de campeonato 2026 de MotoGP. El catalán afirma en Austin que se siente "bastante raro y extraño" sobre su Ducati, a la que no ha llegado a adaptarse del todo aún.

Actualmente es octavo en la clasificación, tras una caída en Tailandia y un sexto puesto en Brasil. Una situación algo parecida a la que está atravesando su hermano, Marc Márquez, que también se cayó en Burinam y ahora lo ha vuelto a hacer en una de sus pistas favoritas... a casi 200 km/h.

Así es, el nueve veces campeón mundial sufrió una importante caída durante los libres de Texas, que aunque no le impidieron seguir corriendo más tarde, si que despertaron la preocupación de su hermano: "Hay algunas zonas con muchos baches y es bastante difícil, sobre todo donde Marc se ha caído esta mañana... Pero está mucho mejor que en años anteriores. Necesitamos escapatorias más grandes en la curva 11; fue ahí donde Marc se cayó esta mañana".

Continuó en sus declaraciones a 'Motosan' recordando la prueba de Austin de 2022, donde el piloto de Gresini "también sufrió un accidente en esa curva": "Me di contra el muro. Tenemos que hacer algo en ese punto, es una curva en la que no se producen muchos accidentes, pero cuando ocurren, la velocidad es muy alta. No hay air-fence, porque normalmente, cuando te chocas contra el muro por el lateral, no la ponen, así que creo que es por esa razón".

Así señalaba Álex el diseño del circuito estadounidense, haciendo especial énfasis en la necesidad de cambios para asegurar la integridad de los pilotos.