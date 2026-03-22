El 'consuelo' que Quartararo encontró en Márquez durante el GP de Brasil: "Significa mucho..."

El piloto francés acabó sexto en una sprint, en la que el pudo batallar contra el de Cervera al inicio de la carrera, tras un inicio de año difícil para el propio Fabio y Yamaha.

Fabio Quartararo logró sumar buenos puntos en la sprint del GP de Brasil. Una carrera en la que el piloto francés acabó en sexta posición y logró un buen resultado para Yamaha. Todo en un inicio de temporada complicado para la marca nipona y para el propio campeón del mundo de MotoGP.

Una sprint en la que pudo pelear contra pilotos con los que Fabio no suele luchar. Una de estas batallas fue contra Marc Márquez, algo que para Quartararo fue muy importante: "Para ser honesto, no me importa donde iba a quedar en la sprint, pero sentirme como me he sentido con Marc, que es la referencia ahora...adelantarle significa mucho para mí, porque así siento que todavía no lo he perdido".

"Sé mi potencial sobre la moto, e incluso si el me adelantaba en la siguiente curva no me importaba porque al menos sé donde estoy. Disfruté mucho la primera parte de la carrera. Sabemos que después usamos de más el neumático y que sufríamos con la velocidad punta comparado con otros pilotos. Creo que fue un día muy positivo para nosotros", comentó el piloto de Yamaha, a los micrófonos de 'MotoGP'.

Otro aspecto que salió mejor de lo esperado en la sprint fue la salida de la Yamaha. Algo con lo que Quartararo había estado sufriendo desde que empezó el fin de semana en Goiania. "Hoy pude hacer una buena salida, algo con lo que estábamos sufriendo todo el fin de semana. En Tailandia también sufrimos con las salidas y pude hacer una buena hoy", concluyó el piloto de 26 años.