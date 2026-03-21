La emoción de Jorge Martín tras subirse al podio en la 'sprint' de Brasil: "No podía comer solo..."

El madrileño, tras ser tercero en la carrera corta, no ha podido evitar emocionarse recordando todo el calvario vivido durante el último año. Parece que Jorge comienza a ver la luz al final del túnel.

Marc Márquez ha sido el gran ganador de la 'sprint' del GP de Brasil, pero puede que no fuera el hombre más feliz de la parrilla. Cabe la posibilidad de que a Jorge Martín le haya sabido a más que una victoria su tercer puesto en la carrera corta.

El madrileño no ha podido evitar emocionarse tras cruzar tercero la línea de meta en un resultado que significa mucho para él. No hay que olvidar el auténtico calvario por el que ha pasado que fuese campeón del mundo de MotoGP en 2024.

Terribles y desafortunadas caídas le obligaron a pasar por quirófano en múltiples ocasiones durante 2025. Más allá de que no pudo prácticamente competir, el estado de forma de Jorge de cara a esta temporada era toda una incógnita teniendo en cuenta también las múltiples fracturas que sufrió.

Aún así, y teniendo en cuenta que se toma su recuperación con calma, Martín ha vuelto a demostrar que puede ser competitivo. El de San Sebastián de los Reyes no perdonó un error de Bezzecchi, su compañero de equipo, para arrebatarle la tercera posición.

Tras conseguir su primer podio más de 500 días después, Martín dejó una emotiva reflexión en los micrófonos de 'MotoGP': "Estoy muy contento, gracias a todas las personas que me han ayudado a llegar aquí. Ha sido un camino muy difícil. Hace doce meses y medio no podía comer, me estaba alimentando mi novia... muchas gracias y espero seguir mejorando".