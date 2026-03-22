La 'crítica' de Di Giannatonio tras la 'sprint' de Brasil: "Un error tonto y Márquez..."

El piloto del VR46 hace autocrítica tras su fallo en la sprint y reconoce que le puso la victoria en 'bandeja' a Marc. Aún así, se muestra optimista de cara a la carrera del domingo.

MotoGP ha estrenado nuevo circuito en Goiania. Un trazado en el que el más rápido del fin de semana había sido Fabio Di Giannantonio, hasta que un error en la sprint privó al italiano de llevarse la victoria.

Marc Márquez fue quién cruzó primero la línea de meta aprovechando el error de Di Giannantonio a falta de tres vueltas del final. Un fallo por el que el piloto del VR46 hizo autocrítica al acabar la carrera: "Seguramente en la pizarra me marcaban la distancia, así que me esperaba que lo intentara. Sin embargo, he cometido un error tonto y le he dado la oportunidad de pasarme de una manera muy fácil".

Sin embargo, 'Diggia' intenta ser optimista de cara a la carrera del domingo. "Me da un poco de rabia por eso, pero tengo que ver el vaso medio lleno, así que estamos contentos. Ha sido el primer fallo del año. La carrera será muy larga, 31 vueltas son un montón. El desgaste de los neumáticos será un factor clave y veremos cómo jugamos nuestras cartas", comentó el piloto italiano a los micrófonos de 'DAZN'.

Aunque Fabio también saca algo positivo de esta carrera al sprint. La pelea frenética contra Márquez en las últimas vueltas, era algo que el piloto de 27 años echaba en falta. "Por fin hemos hecho una carrera juntos. Es súper interesante ver las diferencias en cómo interpretamos el circuito y la moto. Viene muy bien cuando batallas ahí con él", concluyó Di Giannantonio.