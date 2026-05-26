Ross Brawn, leyenda de la F1, aterriza como el flamante fichaje de un equipo de MotoGP

Prima Pramac Yamaha ha hecho oficial el fichaje de Ross Brawn, dueño y fundador de BrawnGP, el cual asumirá el cargo de asesor estratégico del Team Principal en su Consejo de Administración.

La llegada de directivos e ingenieros jefe de la Fórmula 1 a MotoGP es cada vez mayor, y la categoría reina contará con un campeón del 'Grand Prix' próximamente en sus garajes.

En concreto, el equipo Prima Pramac Yamaha ha hecho oficial el fichaje de Ross Brawn, dueño y fundador de BrawnGP, e ingeniero, director y ejecutivo de varias escuderías de la F1 como Ferrari, Williams, Team Lotus, Benetton y Mercedes, entre otros más.

"Estoy muy orgulloso de dar la bienvenida a Ross a Pramac Racing. Más allá de su extraordinaria carrera y de sus logros en la Fórmula 1, Ross es alguien con quien he compartido una amistad y una relación de gran respeto durante muchos años", ha señalado Paolo Campinoti, dueño de Prima Pramac, en un comunicado.

De esta forma, Brawn, que ostenta 22 títulos del mundo, asumirá el cargo de asesor estratégico del Team Principal, una vez se incorpore al Consejo de Administración. "Estoy encantado de incorporarme al consejo de Pramac Racing Limited en un rol no ejecutivo", ha escrito Ross, aceptando su puesto con entusiasmo.

Desde Prima Pramac ven la incorporación de Brawn como un refuerzo que "aumenta aún más la estructura organizativa de la empresa mientras prosigue su desarrollo en el máximo nivel del motociclismo".

"Su visión, sus conocimientos y su mentalidad ganadora supondrán una valiosa contribución al continuo crecimiento y desarrollo de Pramac Racing", añade el comunicado del equipo sobre su nuevo fichaje.

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