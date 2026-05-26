El tenista que alucina con el papel de Rafa Jódar: "Me impresiona lo rápido..."

La predicción del verdugo de Rafa Jódar en Roma sobre su carrera: "Seguramente tendrá un futuro..."

Learner Tien, número 18 del mundo del tenis, cree que Rafa Jódar se está adaptando muy bien al tenis profesional: "Es bastante profesional".

Rafa Jódar se medirá al australiano James Duckworth en la segunda ronda de Roland Garros. Arrasó en su inicio y sus rivales alucinan con lo que está haciendo. Learner Tien, número 18 del mundo del tenis, cree que es sorprendente verle competir a este nivel para ser un recién llegado.

"Es bastante impresionante lo que está pasando con toda esta nueva generación. Muchos de estos jugadores apenas tenían experiencia en el circuito hace tres meses y ahora ya están haciendo grandes resultados en Masters 1000 y probablemente también aquí en Roland Garros", ha dicho Tien en rueda de prensa desde la tierra de París. Se refiere a un Jódar que apenas ha jugado un puñado de partidos como profesional.

Cree que esa generación puede plantar cara a los grandes: "Tienen muchísima confianza y realmente sienten que pertenecen a este nivel. Tienen esa confianza que hace muchísimo más sencilla la transición hacia el circuito profesional".

Concretamente sobre Rafa Jódar, destaca que su adaptación está siendo enorme: "Me impresiona muchísimo lo rápido que se está adaptando a la vida del circuito y al tenis profesional".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido