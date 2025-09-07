La confesión de Álex Márquez a Marc en el antepodio: ¿Celebró la victoria antes de tiempo?

El de Gresini le reveló a su hermano y a Bastianini que le hizo un gesto a la afición metros antes de pasar por meta, cuando aún no había ganado la carrera.

Marc y Álex Márquez han disfrutado como niños en el Gran Premio de Catalunya. Los hermanos han celebrado por todo lo alto la victoria de Álex y el segundo puesto de un Marc que, curiosamente con este resultado, pierde la opción de ser campeón en el próximo Gran Premio de San Martino, territorio de Valentino Rossi.

No le ha parecido importar mucho al ocho veces campeón del mundo perder la oportunidad de tener un 'match ball' en Misano. Su festejo junto a Álex al final de la carrera ha sido memorable. La primera parada de los hermanos ha sido la afición. Ambos se han abrazo y felicitado delante de la grada protagonizando un entrañable momento.

Tras el podio, han celebrado en el 'box' de Gresini junto con sus padres y a los dos equipos. Antes de recibir los trofeos, Marc y Álex, junto a Bastianini, han tenido un breve momento juntos en el conocido 'antepodio'. Los tres han estado analizando la carrera y Álex ha revelado un curioso gesto que ha hecho durante la prueba.

Como hizo Dani Holgado antes de ganar la carrera de Moto2, Álex le hizo un gesto a la grada a modo de celebración en la curva doce antes de pasar por meta y de certificar su segunda victoria en la categoría reina del motociclismo.