Rosa Álvarez, víctima de la DANA: "Vilaplana ha estado 10 meses encubriendo una mentira; nos ha nombrado en la carta para quedar bien"

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29-O ha respondido la carta de la periodista y ha aseverado que son las familias de las víctimas las que sí tienen estrés postraumático.

Maribel Vilaplana rompió este viernes su silencio tras más de 10 meses desde la DANA y ha querido dar explicaciones mediante un comunicado sobre lo sucedido durante la famosa comida con el president Carlos Mazón en El Ventorro. Una carta que no ha hecho más que remover sentimientos entre los familiares de las víctimas.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29-O, le ha respondido en laSexta Xplica asegurando que ellos sí siguen padeciendo las consecuencias de la tragedia: "Quería deciros que nosotros, los familiares, sí tenemos ese estrés postraumático, sí perdemos el hilo de las conversaciones, sí que tenemos lagunas mentales, sí que se nos olvida lo que vamos a decir... Esta carta ha venido a removernos. Tenemos enfermedades recurrentes de origen desconocido. No aparecemos en una televisión y se nos pasa".

"Desde el día 28 de octubre hay 228 fosas que no tenían que haber estado si esta persona (Mazón) hubiera estado y su Consell hubiera estado simplemente haciendo su trabajo", ha añadido.

Álvarez ha asegurado que esta carta se ha publicado ahora por una razón: "Nos imaginamos por qué. Porque el día 29 de agosto, a los 10 meses justos, estaba de nuevo recuperando su portavocía en un club de fútbol y le llovieron todas las críticas. Desde nuestra asociación nos da igual que sea el señor o la señora Vilaplana. Ha estado 10 meses encubriendo una mentira. Nos ha nombrado porque no tenía más remedio que nombrarnos. Además, como buena experta en comunicación, tenía que nombrarnos para quedar bien, pero quien tiene estrés postraumático somos nosotras, los familiares de las víctimas".

