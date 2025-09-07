Solo Sinner lo podía hacer: así fue el primer set perdido de Alcaraz en este US Open

El de El Palmar sucumbió a la reacción de Jannik en la segunda manga y tuvo que ceder ante la respuesta del número uno a haber perdido el primer set de manera contundente.

Carlos Alcaraz había llegado a la final del US Open sin haber perdido ningún set. El tenista español había ganado todos sus partidos de manera impecable sin temer en ningún momento por caer derrotado. Sin embargo, su condición de 'invicto en sets' se vio disipada en la final ante Jannik Sinner.

Ganarle una manga 6-2 al número uno del mundo tiene consecuencias. La más evidente, provocar una reacción de Jannik. El italiano, que para nada se sintió cómodo al principio del encuentro, si dio con las buenas sensaciones durante el segundo set y consiguió poner contra las cuerdas a un Carlitos que terminó cediendo.

6-3 y 1-1 en sets para ganarle el primer set a Alcaraz en todo el torneo y llevar al máximo la emoción de una final en la que se decide todo. Cabe recordar que el ganador del cuarto 'Grand Slam' del año se alzará también con el número uno del mundo. Todo en juego en la Arthur Ashe de Nueva York.