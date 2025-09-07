Un manifestante a favor de Palestina provoca la caída del ciclista Javi Romo en La Vuelta a España

¿Qué ha pasado? El aficionado en cuestión se tropezó y ocasionó la caída del corredor de Movistar, que pudo levantarse y proseguir sin consecuencias físicas graves.

Nuevo incidente en La Vuelta a España. En una marcada por las protestas por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y por las muchas banderas de Palestina que se están viendo en cada etapa. En esta ocasión, un manifestante a favor de los palestinos ha provocado la caída del ciclista Javi Romo, del equipo Movistar, a falta de 55 kilómetros para llegar a meta en la etapa 15.

El hombre en cuestión salió ataviado con una bandera de Palestina y, de repente, tropezó. En cuanto hizo acto de presencia, uno de los policías presentes en la etapa apareció para detenerle y todo terminó con el grupo ciclista viéndose afectado. Al final, Javi Romo terminó yéndose al suelo.

Por fortuna, pudo levantarse de manera inmediata sin haber sufrido aparentes consecuencias físicas graves tras la caída, después de que se viviera otro momento de máxima tensión en plena competición.

El individuo fue arrestado tras la intervención policial, en una etapa marcada de nuevo por las protestas contra la participación del equipo israelí en La Vuelta a España.

Una etapa, sin ganador; la subida al Angliru, detenida

Y es que esta edición de la ronda ciclista está viviendo momentos de gran tensión que tuvieron su cénit con la cancelación del final de la etapa del miércoles por las protestas por la situación de Palestina. Fue en Bilbao, donde la organización dijo que no iban a tomarse los tiempos en línea de meta por motivos de "seguridad".

"Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a tres kilómetros de meta. No habrá ganador de etapa", publicó la organización de La Vuelta sobre una jornada en la que cientos de personas con banderas de Palestina se concentraban al final del trazado.

Además, la etapa número 13, la de la subida al Angliru, se detuvo durante unos segundos por unos manifestantes que protestaban contra el genocidio en Gaza. Todo se saldó con 12 detenidos, que ya fueron puestos en libertad.

Mientras, el Israel-Premier Tech, equipo israelí cuya presencia en La Vuelta ha generado una enorme controversia, ha informado de que continuarán la carrera española sin el nombre Israel en sus maillots. Tras más de 11 días de controversia en los que se han sucedido las protestas contra el equipo israelí, los deportistas dicen "priorizar la seguridad de sus ciclistas".

"Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en La Vuelta, Israel-Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera", ha informado la formación.