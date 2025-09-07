De la exquisitez de Pedri a la maravilla del gol de Merino: festival de España ante Turquía

El canario abrió el marcador con un golazo y Mikel, que firmó un hat-trick, marcó el 0-3 tras una jugada colectiva brillante de 'La Roja'.

España se ha dado un auténtico 'festín' ante Turquía. La selección de Montella era, en principio, una de las rivales más duras con la que se debía enfrentar 'La Roja' en la clasificación para el Mundial. Pero España es la campeona de Europa y demostró esa condición de manera clara endosándole nada más y nada menos que seis goles al combinado turco.

La goleada la inició Pedri, con una jugada digna de un genio. En el minuto cinco, el tinerfeño recibió en la frontal del área, se quitó de encima a su marcador con un amague y disparó muy ajustado al palo. Un golazo. Pronto llegaría el segundo de España. Casi quince minutos después, Mikel Merino culminaría una jugada colectiva fantástica de España.

Antes, Lamine Yamal había protagonizado una jugada 'maradoniana' que no acabó en gol por el buen hacer de Cakir, el portero turco, que salvó a su selección de haber recibido aún más goles. El tercero llegaría también de las botas de Merino tras un gran pase de Pedri.

España no bajaría el ritmo en la segunda parte y en cuestión de quince minutos, dobló la ventaja. Ferran y Merino, para culminar su hat-trick, marcarían el cuarto y el quinto, ambos a pase de Lamine Yamal. El sexto sería obra también de Pedri tras un gran pase y una gran jugada de Oyazábal.

España se sitúa líder en solitario con dos victorias en su grupo de clasificación para el Mundial. 'La Roja' ha mostrado todo su potencial ante la que podía ser la selección más dura del grupo. En el próximo parón se enfrentará a Georgia y, de nuevo, a Bulgaria.