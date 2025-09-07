Nevenka Fernández publica 'El poder de la verdad', un libro con el que quiere dar esperanza a otras mujeres: "A mí hablar me salvó"

Los detalles La primera mujer que consiguió una condena por acoso sexual contra un político cuenta que el documental y los escritos sobre su historia han permitido que haga memoria, sepa quién es y se reconcilie consigo misma.

Más de 20 años después, Nevenka Fernández ha conseguido sentirse en paz y reconciliada consigo misma. "Sé quien soy, y soy todas esas Nevenkas y todas sus versiones. Ahora ya no me tengo que pegar con la otra Nevenka", ha expresado la exconcejala de Ponferrada, quien dimitió de su cargo en el año 2000 y estuvo meses sufriendo acoso, amenazas y vejaciones por parte de su jefe, el alcalde Ismael Álvarez.

En marzo de 2001, Nevenka contó en rueda de prensa que "el acoso físico y la presión psicológica" a la que fue sometida le provocaron "un estado de ansiedad y depresión muy graves". Sin embargo, la expolítica le denunció y se convirtió en la primera mujer en España en ganar un juicio por acoso sexual contra un político.

Por su parte, Ismael Álvarez, aun estando condenado, nunca ha reconocido los hechos, ni ha pedido perdón. "Soy absolutamente inocente, diga lo contrario un juez o lo digan 100.000 jueces", defendió en 2002 el exalcalde de Ponferrada, cuya influencia logró que Nevenka sufriera una devastadora reacción social. Una de las mujeres que acudió a las manifestaciones llegó a decir: "A mí no me acosa nadie si no me dejo".

De hecho, fue Nevenka Fernández quien tuvo que abandonar su casa, e incluso España para vivir tranquila. "Yo siempre dije que hablar me salvó la vida, y el propósito sigue siendo ayudar a entender", expresa ahora la exconcejala de Ponferrada.

El miércoles 10 de septiembre Nevenka saca a la luz lo que un día, dice, le sirvió de terapia: escritos para no olvidar la realidad del terror que vivió. "Me sirvió mucho poner junto todo eso para recordar algunas cosas que eran difíciles, y para no tener que volver a buscar en mi mente aquellos recuerdos dolorosos", cuenta.

Con su libro 'El poder de la verdad', pretende hacer llegar a otras mujeres un mensaje de esperanza y apoyarlas a través del papel con herramientas que a ella le han servido para seguir adelante.