Investigan la muerte de una mujer en Sevilla como un posible caso de violencia machista

¿Qué ha pasado? Este domingo se ha hallado el cadáver de una mujer con signos de violencia. Según recoge la Agencia Efe, fue su pareja, que estaría detenido, la que avisó a los servicios de emergencia.

La Policía Nacional está investigando como un posible caso de violencia machista el hallazgo este domingo del cadáver de una mujer en el barrio de Valdezorras (Sevilla) con signos de violencia.

Según han informado la Agencia Efe citando a fuentes cercanas a la investigación, la mujer tenía 47 años y, al parecer, fue su pareja, que estaría detenido, la que avisó a los servicios de emergencia.

Por su parte, el 'Diario de Sevilla' avanza que el crimen se habría cometido este domingo por la mañana y que todas las hipótesis sobre lo ocurrido siguen abiertas.

*NOTICIA EN AMPLIACIÓN